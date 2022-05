Life

Eurovision - τελικός : Η σειρά της Αμάντας Γεωργιάδη και τα προγνωστικά

Η θέση της Ελλάδας στα προγνωστικά, τα στοιχήματα, οι προβλέψεις και η σειρά εμφάνιση της Ελλάδας.

Με την εμφάνιση της Tσεχίας θα ανοίξει απόψε στις 22:00 η αυλαία του 66ου μουσικού διαγωνισμού Eurovision που διεξάγεται στο Τορίνο της Ιταλίας.

Το τραγούδι της Ελλάδας «Die Together» με ερμηνεύτρια την Αμάντα Γεωργιάδη θα παρουσιαστεί στην 17η θέση, μετά από το Βέλγιο και πριν από την Ισλανδία. Το κομμάτι είναι μια συναισθηματική και ταυτόχρονα δυναμική μπαλάντα, που αφηγείται μια ιστορία αγάπης, σαν ένα όνειρο σε μπλε φόντο, μέσα από τα μάτια της ερμηνεύτριας.

Τη σκηνοθεσία της σκηνικής εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Σίλια Κριθαριώτη, επιμελήθηκε την ενδυματολογική εμφάνιση της Αμάντας. Ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού, ενώ τον σχεδιασμό της εικόνας στον φωτισμό επιμελήθηκε ομάδα visual artists από την Ουκρανία, με επικεφαλής τον Nicholas Chobb.

Στον μεγάλο τελικό απόψε, θα συμμετάσχουν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς καθώς και οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, διαδικτυακά από το ertnews.gr, καθώς και από το ERTFLIX. Τον τελικό, όπως και τους δύο ημιτελικούς θα παρουσιάσουν ο Alessandro Catelan, η Laura Pausini και ο Mika, ενώ τον σχολιασμό για την ΕΡΤ θα κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου.





Απόψε κρίνεται το 50% του τελικού αποτελέσματος, με την ψηφοφορία των τηλεθεατών, ενώ το άλλο 50% διαμορφώθηκε με την ψήφο των εθνικών επιτροπών. Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, στον μεγάλο τελικό της Eurovision, θα το ανακοινώσει η Στεφανία Λυμπερακάκη, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας στον περσινό διαγωνισμό, κατακτώντας τη 10η θέση.

Το μεγάλο φαβορί για τη νίκη είναι η Ουκρανία, την οποία εκπροσωπούν οι «Kalush Orchestra», με το τραγούδι Stefania. Το δεύτερο μεγαλύτερο φαβορί είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Space Man του Sam Ryder. Την κορυφαία τριάδα συμπληρώνει η Σουηδία με τη Cornelia Jakobs και το τραγούδι Hold me closer. Πολύ κοντά στα προγνωστικά πάντως βρίσκονται, τόσο η Ιταλία με τους Mahmood και Blanco με το τραγούδι Brividi, αλλά και η Ισπανία με τη Chanel, και το SloMo. Στην έκτη θέση βρίσκεται και η Πολωνία με τον Ochman και το River. Ακολουθεί η Σερβία.

Πολύ καλά τα πάει και η Ελλάδα, καθώς τα προγνωστικά θέλουν την Αμάντα Γεωργιάδη να καταλαμβάνει την 8η θέση.





