Χατζηδάκης – συντάξεις: Αυξήσεις από την πρωτοχρονιά του 2023

Γιατί κάποιοι συνταξιούχοι δε θα δουν όλη την αύξηση από την πρώτη στιγμή. Τι είπε για τις εκκρεμείς συντάξεις.

«Ξεπάγωμα» των συντάξεων και διπλή αύξηση από την πρωτοχρονιά του 2023 προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

Ερωτηθείς για το ύψος της αύξησης ο ίδιος εξήγησε, ότι θα προκύψει από έναν ιδιαίτερο μαθηματικό τύπο που θα υπολογίζει την αύξηση του ΑΕΠ σε συνάρτηση με την αύξηση του πληθωρισμού. «Πρόκειται για προβλέψεις της νομοθεσίας οι οποίες και θα τηρηθούν», τόνισε.

Για τους δικαιούχους της αύξησης δήλωσε πως αυτή θα αφορά τους πάντες και όλα τα ταμεία ωστόσο κάποιοι δεν θα δουν άμεσα μεγάλη διαφορά στη σύνταξή τους λόγω του νόμου Κατρούγκαλου: «Κάποιοι θα δουν κατευθείαν το κέρδος στην τσέπη τους, κάποιοι που έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά βάσει των προβλέψεων του νόμου Κατρούγκαλού θα την ''ροκανίσουν'' ώστε στην επόμενη αύξηση να είναι κερδισμένοι».

Για τις εκκρεμείς συντάξεις τόνισε ότι για το 2016-17-18 έχουν σβήσει όλες οι οφειλές ενώ για το 2019 τον Μάρτιο είχε αποπληρωθεί το 97,5% των κύριων συντάξεων. Στα τέλη Απριλίου όπως είπε θα απομένει να πληρωθεί ένα ποσοστό της τάξεως του 1%.

Όσον αφορά στις εκκρεμείς συντάξεις του 2020 αυτές ανέρχονταν σε ποσοστό 11% στα τέλη Μαρτίου, δήλωσε υπουργός κι εκτίμησε ότι τον Ιούλιο θα μειωθεί περίπου στο 7%. Συμπλήρωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα κλείσουν και οι υποχρεώσεις για το 2021.

