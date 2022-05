Οικονομία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αθήνα – Θεσσαλονίκη με το “Λευκό Βέλος” ETR 470

Ξεκίνησαν τα δρομολόγια του τρένου που καλύπτει την απόσταση σε 3:55. Οι ανέσεις, οι παροχές και το εισιτήριο.

Με πληρότητα στο 60% περίπου αναχώρησε σήμερα στις 07:08 το πρωί από τη Θεσσαλονίκη η νέα σύγχρονη αμαξοστοιχία ETR 470 εκτελώντας το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη -Αθήνα σε τρεις ώρες και 55 λεπτά. Με τα ETR τρένα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εγκαινιάζει μία νέα εμπειρία ταξιδιού στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, προσφέροντας επιπλέον καθημερινά δρομολόγια με περισσότερη άνεση και πολυτέλεια στην διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα.

«Για εμάς είναι μια πολύ καλή ημέρα, μια νέα ημέρα, κατά τη γνώμη μας δεν είναι μόνο ένα τρένο, είναι μία μια νέα υπηρεσία που θέλουμε να προσφέρουμε, ένας νέος τρόπος μετακίνησης στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ο χρόνος αλλά και η ευκαιρία να ταξιδεύει κάποιος με ασφαλή και άνετο τρόπο. Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει και εμείς προσφέρουμε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο υπηρεσιών με τα ETR 470, τις οποίες θα εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο. Με το τραίνο ο επιβάτης μπορεί ξεκούραστα, να απολαύσει μία ταξιδιωτική εμπειρία Για εμάς ήταν σημαντικό να σπάσουμε το φράγμα των 4 ωρών», ανέφερε ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Roberto Biasin, τονίζοντας τη νέα φιλοσοφία παροχών που κάνει ευκολότερη τη διαδικασία του ταξιδιού. Ο κ. Biasin επισήμανε ότι το επόμενο βήμα είναι η ακόμη μεγαλύτερη μείωση του χρόνου ταξιδιού στις 3 ώρες και 20 λεπτά μόλις ολοκληρωθούν κάποιες υποδομές στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το ETR 470 έφτασε στην Αθήνα στις 11:03.

Οι αμαξοστοιχίες ETR470 διαθέτουν εννέα βαγόνια, ένα εκ των οποίων είναι εστιατόριο και μπαρ, τρία βαγόνια πρώτης θέσης και πέντε οικονομικής. Κάθε αμαξοστοιχία μπορεί να μεταφέρει έως και 475 επιβάτες και περιλαμβάνει όλες τις ανέσεις, για ένα ξεκούραστο και γρήγορο ταξίδι.

Οι επιβάτες των ETR τρένων μπορούν να επωφεληθούν από υπηρεσίες όπως:

Εστιατόριο -Bar: Οι υπηρεσίες παρέχονται στον αναβαθμισμένο χώρο του εστιατορίου & στην υπόλοιπη αμαξοστοιχία (στις θέσεις των επιβατών) σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στους επιβάτες της Ά θέσης παρέχονται δωρεάν αναψυκτικό/καφές, νερό και σνακ στη θέση του επιβάτη. Παρέχεται η δυνατότητα φύλαξης χειραποσκευών στους σταθμούς της Αθήνας, Λάρισας & Θεσσαλονίκης. Για AμεA/AMK παρέχονται ειδικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό για την πρόσβαση στους σταθμούς και τα τρένα.

Επίσης υπάρχει συνεχής ενημέρωση του επιβατικού κοινού στις αποβάθρες και επί των τρένων, παροχή ρεύματος: Πρίζες εντός των τρένων.

Δίνεται η δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς μικρών ζώων σε κλουβί με μέγιστες διαστάσεις 50x40x70. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς μεγαλόσωμων σκύλων. Εξαιρούνται οι σκύλοι οδηγοί.

Εφαρμόζονται όλα τα μέτρα προστασίας κατά της COVID 19 που προβλέπονται από τους κανονισμούς της εταιρείας.

Επιπλέον, από την περασμένη Τρίτη 10 Μαΐου 2022, ξεκίνησε η λειτουργία, της γραμμής εξυπηρέτησης αποκλειστικά για τα ETR τρένα, 213 012 1010 (γραμμή με αστική χρέωση), με ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Κυριακή 8:00-20:00.

Το πρώτο πρωινό δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας ETR470 αναχώρησε από τον Σταθμό της Αθήνας στις 07:22 με μια ενδιάμεση στάση στη Λάρισα στις 09:58 και άφιξη στον Σταθμό της Θεσσαλονίκης στις 11:20. Το τρένο πριν την αναχώρησή του επισκέφτηκε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς.

Oι τιμές κανονικού εισιτηρίου μιας διαδρομής:

Α θέση -> 65 € Αθήνα-Θεσσαλονίκη / 48,6 € Αθήνα-Λάρισα / 25,4 € Θεσσαλονίκη-Λάρισα

Β θέση -> 55 € Αθήνα-Θεσσαλονίκη / 41,5 € Αθήνα-Λάρισα / 22,1 € Θεσσαλονίκη-Λάρισα

Για 20 ημέρες, δηλαδή για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν έως και 03/06/2022, εφαρμόζεται έκπτωση 20% στις τελικές τιμές των εισιτηρίων.

Τα ETR τρένα έχουν σταθμούς αναχώρησης και άφιξης τον ΣΣ Αθήνας και τον ΣΣ Θεσσαλονίκης, με ενδιάμεση στάση στον ΣΣ Λάρισας.

Δρομολόγια:

ΑΘΗΝΑ

Αναχώρηση :07:22 και 17:22

ΛΑΡΙΣΑ

Άφιξη 09:58 20:00

Αναχώρηση 10:00 20:02

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Άφιξη 11:20 21:21

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Αναχώρηση 07:08 17:08

ΛΑΡΙΣΑ Άφιξη 08:25 18:26

Αναχώρηση 08:27 18:28

ΑΘΗΝΑ Άφιξη 11:03 21:04