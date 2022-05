Κοινωνία

Δυτική Αττική: χειροπέδες σε συμμορία για απαγωγές, εκβιάσεις και κλοπές

«Πλούσια» η δράση των μελών της σπείρας, η οποία δρούσε κυρίως στη δυτική Αττική.

Συμμορία που διέπραττε συστηματικά απαγωγές ατόμων, εκβιάσεις και κλοπές από οικίες, εξαρθρώθηκε από το τμήμα Ασφαλείας Μεγαρέων και την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, σε παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές των Μεγάρων, της Σαλαμίνας και των Εξαμιλίων Κορινθίας, συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένα ακόμη μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει αρπαγές και εκβιάσεις με ληστεία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Όπως εξακριβώθηκε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει συμμορία που στοχοποιούσε άτομα για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι κατέχουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, πήγαιναν στο σπίτι τους, και με χρήση σωματικής βίας αλλά και απειλή όπλων, τους άρπαζαν και τους μετέφεραν σε άλλη περιοχή.

Αμέσως μετά επικοινωνούσαν με την οικογένεια του απαχθέντα, και με απειλές για τη ζωή και την σωματική ακεραιότητά του, εκβίαζαν για την καταβολή χρηματικού ποσού προκειμένου να τον απελευθερώσουν. Μετά την επίτευξη συμφωνίας, έλεγαν στους συγγενείς το σημείο που θα παρέδιδαν τα χρήματα και στη συνέχεια απελευθέρωναν το θύμα τους σε κοντινή απόσταση.

Παράλληλα, η συμμορία διέπραττε κλοπές από σπίτια. Οι κατηγορούμενοι επέλεγαν τον στόχο τους σε απομονωμένα σημεία και κοντά σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, ενώ προηγουμένως συγκέντρωναν πληροφορίες για τις ώρες απουσίας των ενοίκων και την ύπαρξη χρημάτων, χρυσαφικών, κυνηγετικών όπλων και άλλων αντικειμένων αξίας.

Από τις αστυνομικές έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κλοπιμαία, 3 κυνηγετικά όπλα και κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκαν επίσης και 4 «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα.

Η ΕΛ.ΑΣ εξιχνίασε 2 περιπτώσεις αρπαγής σε Μέγαρα και Κορινθία, καθώς και 25 περιπτώσεις κλοπών από οικίες, στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

