Παράξενα

Μύκονος - Μύλοι: “Βεβήλωση” με γκράφιτι στο σήμα κατατεθέν του νησιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστοι άφησαν το “αποτύπωμα” τους σε ένα πιο πολύφωτογραφημένα σημεία της Ελλάδας, που πρώτη φορά στην ιστορία βεβηλώθηκε με τέτοιο τρόπο.

Αντιμέτωποι με ένα πολύ άσχημο θέαμα ήρθαν σήμερα οι κάτοικοι και οι τουρίστες της Μυκόνου, καθώς αντίκρισαν την βεβήλωση ενός από τούς μύλους με γκράφιτι!

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που έχει να συμβεί κάποιο ανάλογο περιστατικό και το μόνο σίγουρο είναι πως ο Δήμος της Μυκόνου πρέπει να κάνει άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της εικόνας των Μύλων.

Η ιστορία των Μύλων

Οι Μύλοι της Μυκόνου είναι ίσως ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία του νησιού των Ανέμων. Οι πλέον φωτογραφημένοι είναι οι μύλοι που βρίσκονται στα νότια της Χώρας, μεταξύ της γραφικής Αλευκάντρας και της συνοικίας του Νιοχωρίου και εντυπωσιάζουν κάθε επισκέπτη με τους ολόλευκους επιβλητικούς όγκους τους στη σειρά, προσανατολισμένοι στο πέλαγος.

Η ύπαρξη των ανεμόμυλων στη νησιωτική Ελλάδα χρονολογείται στις αρχές του 15ου αιώνα. Αργότερα, κατά τα τέλη του 18ου αιώνα έως τα μέσα του 19ου αιώνα, είναι διαπιστωμένο ότι λειτουργούσαν στη Μύκονο 28 ανεμόμυλοι. Εκτός από τη Χώρα, ανεμόμυλοι λειτουργούσαν και στην Άνω Μερά. Γενικότερα, η υψηλή συχνότητα ανέμων στη Μύκονο ευνόησε κατά την περίοδο αυτή την επιχείρηση άλεσης αλλά και εμπορίας σιτηρών.

Η ιδιοκτησία των μύλων ήταν συνήθως συνεταιριστική. Οι ιδιοκτήτες τους ήταν εύποροι κτηματίες, έμποροι, ναυτικοί κ.λπ., δηλαδή ήταν άνθρωποι που κατείχαν ισχύ και εξουσία σε κάθε τοπική κοινωνία. Μύλοι ανήκαν επίσης και στα Μοναστήρια, όπως στην Παναγία Τουρλιανή, κυρίως ως αποτέλεσμα δωρεών. Προς το τέλος της λειτουργίας των μύλων, στα μέσα του 20ου αιώνα, αρκετοί ιδιοκτήτες μύλων γίνονταν μυλωνάδες.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη δημοτικότητα του ανεμόμυλου στις Κυκλάδες, γιατί οι Κυκλάδες είναι από τις πιο ανεμώδεις περιοχές της Μεσογείου και ιδιαίτερα η Μύκονος, όπου οι μέρες με απόλυτη άπνοια δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τις δέκα το χρόνο. Με τη βοήθεια του ανεμόμυλου, οι κάτοικοι κατάφεραν να εκμεταλλευτούν μια άφθονη πηγή ενέργειας, τον άνεμο, και να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους στις μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες που ζούσαν. Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο εκείνη, το αλεύρι ήταν το βασικότερο συστατικό της διατροφής τους, με αποτέλεσμα ο μύλος να διευκολύνει την διαδικασία αλέσματος των σιτηρών.

Σήμερα, διατηρούνται οι επτά από τους δέκα (στο σύνολο του νησιού ξεπερνούσαν άλλοτε τους είκοσι), που υπήρχαν ως τις αρχές του 20ου αιώνα και άλεθαν με την αστείρευτη δύναμη του βοριά τα ντόπια σιτηρά. Οι μύλοι της Μυκόνου στην οικονομική ευρωστία του νησιού που, ως αναγκαίος σταθμός για τα διερχόμενα από το Αιγαίο πλοία, τα προμήθευε με παξιμάδι. Ενας τέτοιος μνημειακός φούρνος που λειτουργεί πάντοτε με ξύλα, είναι ο γνωστός «Φούρνος του Γιώρα» στο Νιοχώρι.

Πηγή: mykonos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αθήνα: Αυτοκτονία έφηβου - Πρόκληση στο TikTok η αιτία;

Ζαχάρω: βρέφος λίγων εβδομάδων πέθανε στην αγκαλιά των γονιών του

Τροχαίο - Κοζάνη: γιατροί επανέφεραν στην ζωή 13χρονο επιβάτη μηχανής (εικόνες)