Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Επιστροφή στον θρόνο για τις “ερυθρόλευκες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή, καθώς κατέκτησε τον έκτο τίτλο της ιστορίας του και πήρε ρεβάνς από τον Παναθηναϊκό.



Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή του γυναικείου μπάσκετ της χώρας μας, καθώς κατέκτησε τον έκτο τίτλο της ιστορίας του και πήρε ρεβάνς από τον Παναθηναϊκό, για την ήττα του στους περσινούς τελικούς. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν 87-79 στον 4ο τελικό των πλέι-οφ, μέσα στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», και έφτασαν τη σειρά στο 4-2 (προσμετρώνται τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου), πανηγυρίζοντας τον τίτλο. Η Βίτολα με 21 πόντους και η Νικολοπούλου με 19 ήταν οι κορυφαίες των νικητριών, ενώ για τις «πράσινες» η Λολίτα Λύμουρα, στο τελευταίο -όπως αποδείχθηκε- ματς της καριέρας της είχε 19 πόντους με 4/7 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 26-27, 44-46, 63-67, 79-87

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ήταν ισορροπημένο, με τις Λύμουρα και Νικολοπούλου να κάνουν... διαγωνισμό τριπόντων. Στην τρίτη περίοδο, όμως, η άνοδος της Βίτολα έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό με ένα σερί 8-0 να ξεφύγει 54-44. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και μείωσε στους δύο (63-65) λίγο πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, αλλά οι φιλοξενούμενες ξέφυγαν ξανά με 75-65 και κράτησαν ένα προβάδισμα ασφαλείας ως το τέλος.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Καπογιάννη): Ριντ 13, Φιτζγκεράλντ 22 (2), Ζιάκα, Σταμάτη, Λύμουρα 19 (4), Κωτούλα 6 (2), Μπουντούρη, Γρηγοροπούλου, Μυλωνάκη, Χολμς 10 (2), Παλάσκα, Χατζηνικολάου 9

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζίμπαρτς): Πλουφ 12, Σταμολάμπρου 6, Σταμάτη 10 (2), Αλεξανδρή 5 (1), Σπυριδοπούλου, Σύρρα, Νικολοπούλου 21 (3), Φουράκη, Δίελα 8 (2), Βίτολα 21 (1), Χάμπλιν 4

Ειδήσεις σήμερα:

Θρήνος στην Μπαρτσελόνα: Σκοτώθηκαν οι αδελφοί Ρολόν

Δολοφονία στην Χίο: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον δράστη

e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας