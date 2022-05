Κοινωνία

Αθήνα: Αυτοκτονία έφηβου - Πρόκληση στο TikTok η αιτία;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονισμένοι είναι οι γονείς του παιδιού, που το βρήκαν απαγχονισμένο. Τι ερευνούν οι Αρχές.

Πέπλος μυστηρίου καλύπτει την αυτοχειρία ενός παιδιού μόλις 14 ετών, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο ανήλικος, που ήταν και αθλητής, έβαλε τέλος στην ζωή του μέσα στο σπίτι του. Τραγικές φιγούρες, οι γονείς του, που τον βρήκαν απαγχονισμένο στο δωμάτιο του, αλλά και ο αδελφός του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Κολωνού, που ασχολούνται με την υπόθεση, αναμένεται να ερευνήσουν αρχικά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ανηλίκου, αλλά και εάν ήταν ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να διαπιστώσουν εάν ο 14 χρόνος μπορεί να έχει επηρεαστεί από οποιονδήποτε για να βάλει τέλος στην ζωή του.

Τι έγραψε το Σάββατο ο ιστότοπος loutraki365.gr:

«Σε βαρύ κλίμα ξεκίνησαν σήμερα οι αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παγκρατίου που πραγματοποιούνται στην πόλη του Λουτρακίου, ύστερα από τον αδόκητο χαμό ενός 12χρονου παιδιού...

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του loutraki365.gr, ένα παιδί 12 ετών, έδωσε χθες Παρασκευή 13 Μαΐου, τέλος στην ζωή του στα Κάτω Πατήσια. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον 12χρονο αδερφό αθλητή του συλλόγου "Θησέας Κάτω Πατησίων" και η αυτοκτονία του, καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου, κυρίως ως προς τα αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη.

Τον 12χρονο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρήκαν απαγχονισμένο μέσα στο δωμάτιό του, οι γονείς του, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

Ο αθλητής του Θησέα και αδερφός του αυτόχειρα, θα αγωνιζόταν σήμερα στο κλειστό Γυμναστήριο "Γ. Γαλανόπουλος", στο Λουτράκι, όπου διεξάγονται οι αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παγκρατίου, ωστόσο, η ψυχολογική του κατάσταση δεν του επέτρεψε ούτε καν να ταξιδέψει μέχρι την πόλη του Λουτρακίου.

Το "φονικό" παιχνίδι

Η Αστυνομία, έχει ξεκινήσει έρευνα ως προς τα αίτια που οδήγησαν το 12χρονο αγόρι στην αυτοκτονία. Σύμφωνα με πληροφορίες του loutraki365.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο, η πράξη του αυτή, να είναι αποτέλεσμα συμμετοχής του σε μια «πρόκληση» δημοφιλούς πλατφόρμας που ονομάζεται «blackout challenge» ή αλλιώς «πρόκληση συσκότισης».

H «πρόκληση συσκότισης», ή αλλιώς «blackout challenge», ενθαρρύνει τους ανθρώπους να προκαλέσουν ασφυξία στον εαυτό τους, μέχρι να χάσουν προσωρινά τις αισθήσεις τους, για να ανεβάσουν στη συνέχεια το βίντεο στη γνωστή πλατφόρμα. Μόνο που, ουκ ολίγες φορές, το παιχνίδι αυτό έχει αποβεί μοιραίο.

Οι γιατροί έχουν και στο παρελθόν προειδοποιήσει για τους κινδύνους από τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρόκληση, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο. Άλλοτε, σύμφωνα με τους γιατρούς, το Blackout Challenge μπορεί να προκαλέσει λιποθυμία, κρίσεις, ακόμη και εγκεφαλικές βλάβες».

Ειδήσεις σήμερα:

Ζαχάρω: βρέφος λίγων εβδομάδων πέθανε στην αγκαλιά των γονιών του

Τροχαίο - Κοζάνη: γιατροί επανέφεραν στην ζωή 13χρονο επιβάτη μηχανής (εικόνες)

Θρήνος στην Μπαρτσελόνα: Σκοτώθηκαν οι αδελφοί Ρολόν