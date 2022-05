Κοινωνία

Έλεγχοι για κόντρες: 13 συλλήψεις και εκατοντάδες παραβάσεις σε 3 ημέρες

Σε ποια σημεία της πρωτεύουσας στήθηκαν τα μπλόκα της Τροχαίας. Πόσες και ποιες παραβάσεις διαπιστώθηκαν κυρίως σε νεαρούς οδηγούς.

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών αναφέρονται τα εξής:

«Στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 12, 13 και 14 Μαΐου 2022 στην παραλιακή Λεωφόρο, στη Λ. Σχιστού στο Κερατσίνι, στη Λ. Δημοκρατίας στο Πέραμα και στην οδό Αναστάσεως στου Παπάγου, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και των οικείων Τμημάτων Τροχαίας.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω ελέγχων συνελήφθησαν 13 οδηγοί για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης (πλημμέλημα) και βεβαιώθηκαν 335 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

63 για υπερβολική ταχύτητα

33 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

38 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

30 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

21 για μη εφοδιασμό αποτελεσματικού σιγαστήρα

24 για χρήση αδιαφανών υαλοπινάκων (φιμέ)

9 για επίδειξη ικανοτήτων

7 διότι δεν έφεραν κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας

5 για δυσδιάκριτη κρατική πινακίδα κυκλοφορίας

5 για επικίνδυνους ελιγμούς

2 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

2 για χρήση κινητού τηλεφώνου

96 λοιπές παραβάσεις

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 45 ζεύγη πινακίδων, 62 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων καθώς και 73 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Τέλος, ακινητοποιήθηκαν 25 οχήματα.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και σε άλλες περιοχές της Αττικής, που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα».

