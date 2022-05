Αθλητικά

Λεβαδειακός - Βέροια: Οπαδός χτύπησε τον Πεταυράκη στο γκολ των γηπεδούχων (εικόνες)

Χαμός στις καθυστερήσεις του μπαράζ ανόδου. Αποχώρησε με φορείο και κολάρο ο Πεταυράκης. Ποια ομάδα ανέβηκε στην Super League.



Ο Λεβαδειακός πανηγυρίζει την πανηγυρική επιστροφή του στα «σαλόνια» της Σούπερ Λίγκας ύστερα από τριετή απουσία. Ο Λούκας Πολέτο είχε βάλει σε θέση οδηγού τους «πράσινους» από τον πρώτο αγώνα, στη Βέροια και σήμερα ήταν ένας άλλος αλλοδαπός που «κλείδωσε» την άνοδο για τους «πράσινους».

Ο Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα σκόραρε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και διασφάλισε τη δεύτερη νίκη των Βοιωτών απέναντι στη «Βασίλισσα του Βορρά», που πλέον θα παίξει απέναντι στη Λαμία σε διπλούς αγώνες (22 και 29/5) για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, απέναντι στους Φθιώτες οι οποίοι θα αγωνιστούν για την παραμονή τους.

Ωστόσο, μετά το γκολ του Μπαρμπόσα υπήρξαν επεισόδια μεταξύ των παικτών, μπήκαν στο γήπεδο οπαδοί της γηπεδούχου και ο Πεταυράκης της Βέροιας βρέθηκε στο έδαφος από χτύπημα, για να αποχωρήσει λίγο αργότερα σε φορεία και με κολάρο. Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά για δέκα λεπτά και, πλέον, ο Λεβαδειακός κινδυνεύει με τιμωρία.

Οι συνθέσεις:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ταουσιάνης): Μάρκοβιτς, Κωνσταντινίδης, Τζημόπουλος, Μπαχανάκ, Βήχος (63? Παναγιώτου), Νίλι (63? Συμελίδης), Μεχία, Χάμοντ (79? Λιάγκας), Πολέττο, Μουτίνιο (56? Βρακάς), Μυτίδης (56? Μπαρμπόσα).

ΒΕΡΟΙΑ (Δερμιτζάκης): Παπαδόπουλος, Μπουκουβάλας, Πεταυράκης, Σκόνδρας (25? λ.τ Δημόπουλος), Μαραγκός, Οικονόμου (75? Κάτσε), Μούργος, Γαβριηλίδης, Γιακουμάκης, Φοφανά (68? Πόζογλου), Πασάς.

