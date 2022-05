Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Ο Τσιτσιπάς είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο

Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς αντάλλαξαν θερμά λόγια μετά την ολοκλήρωση του τελικού στην Ρώμη.



Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε με θερμά λόγια για τον Στέφανο Τσιτσιπά, μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Ρώμη.

«Συγχαρητήρια στον Στέφανο για μία σπουδαία βδομάδα και είσαι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Πολύ δεν το καταλαβαίνουν αλλά σε ξέρω, είσαι ταπεινός κι ένας από τους καλύτερους ηγέτες που υπάρχουν σ' αυτό το σπορ», σχολίασε ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης.

«Ευχαριστώ την ομάδα και τους φιλάθλους μου. Μου δίνουν όλοι κίνητρο και με βοηθούν για να πάω μπροστά και να πετύχω όλα όσα θέλω, ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και ο Στέφανος, ευχαριστώ την οργάνωση και τους χορηγούς», συνέχισε ο «Νόλε».

Και κατέληξε: «Είναι ένα τουρνουά που προσπαθώ να κερδίσω την αυτοπεποίθησή μου ξανά. Μου αρέσει να παίζω σε αυτή τη χώρα με την ενέργεια που έχει. Θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό ο μικρός μου γιος Στέφανο έπαιξε το πρώτο του ματς σε ηλικία επτά ετών».

Ωστόσο, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τον Σέρβο αντίπαλό του, καθώς και για την ιδιαίτερη σχέση με το τουρνουά της ιταλικής πρωτεύουσας.

«Δεν περίμενα να πάω τόσο καλά. Είναι εκπληκτικό, έχω εδώ την οικογένεια και φίλους από την Ελλάδα. Συγχαρητήρια φίλε μου Νόβακ, έχεις κάνει σπουδαία πράγματα τα τελευταία χρόνια. Κάνω τα πάντα για να βρεθώ στο επίπεδό σου, αποτελείς έμπνευση για εμένα. Κάναμε προπόνηση μαζί για πρώτη φορά πριν χρόνια στη Γαλλία, ήταν υπέροχο», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μοιραζόμασταν το κορτ σε ένα τελικό. Έχουμε κάνει μεγάλο δρόμο από τότε και θέλω να απολαύσω το συγκεκριμένο απόγευμα στη Ρώμη σε ένα από τα πιο σπουδαία κορτ που έχω παίξει».

Για να καταλήξει λέγοντας: «Εγώ και η Ιταλία έχουμε ιδιαίτερο δεσμό. Έχω παίξει εδώ στην αρχή της καριέρας μου. Η Γκαλατίνα ήταν ο πρώτος σύλλογος που με εμπιστεύτηκε εδώ και με αναγνώρισε, ο κόσμος εδώ είναι πολύ καλός μαζί μου. Είχα έρθει παλιά σαν θεατής, στην τελευταία σειρά, ψηλά και σήμερα είμαι εδώ κάτω και είναι τρομερό».

