Αστέρας Τρίπολης - Απόλλων Σμύρνης: ισοπαλία και υποβιβασμός για την “ελαφρά ταξιαρχία”

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν συγκεντρωμένες όλες οι ενδιαφέρουσες στιγμές του αγώνα

Με ισοπαλία ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στα πλέι άουτ της εφετινής Σούπερ Λίγκας Αστέρας Τρίπολης και Απόλλωνας Σμύρνης.

Στο πλαίσιο της 7ης και τελευταίας ημέρας οι Αρκάδες και η «Ελαφρά Ταξιαρχία», που από τη νέα περίοδο θα αγωνίζεται στη Σούπερ Λίγκα 2, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» της αρκαδικής πρωτεύουσας.

Τα πάντα σε αυτό το αδιάφορο από βαθμολογική άποψη παιχνίδι συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι του Ράσταβατς προηγήθηκαν στο 49ο λεπτό με κεφαλιά του Μπαράλες από σέντρα του Άλβαρες, για να ισοφαρίσει ο Τσιλούλης στο 69΄ από κοντά σε 1-1.

Στο 74΄ ο Ιγκλέσιας, που όπως και ο σκόρερ του Απόλλωνα είχε μπει νωρίτερα ως αλλαγή, ξανάδωσε το προβάδισμα στον Αστέρα, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Ντάουντα στο 90΄.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης αποβλήθηκε ο Ιγκλέσιας για μαρκάρισμα στον Ντάουντα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Κατοίκος

ΚΟΚΚΙΝΗ: 90΄+7 Ιγκλέσιας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπαξεβανίδης, Βιτλής

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καρμόνα, Πίτσου (65΄ Καστάνο), Αντζουλάς, Άλβαρες, Κανελλόπουλος (61΄ Ιγκλέσιας), Μουνάφο (80΄ Βαλιέντε), Σίτο (80΄ Σονί), Ριέρα, Μιχόπουλος (61΄ Κρεσπί), Μπαράλες.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μπάμπης Τεννές): Κότσαρης, Μπαξεβανίδης (88΄ Δούμας), Λισγάρας, Ντομίνγκες, Βιτλής (81΄ Τουτουαρίμα), Κάστρο (60΄ Κραγιόπουλος), Σλίβκα (88΄ Παπαγεωργίου), Φατιόν, Μαρτίνες (60΄ Τσιλούλης), Ντάουντα, Ιωαννίδης.

