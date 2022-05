Κόσμος

Νότια Κορέα: Συνδρομή στη Βόρεια Κορέα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έτοιμη να συνδράμει στην αντιμετώπιση της covid-19 στη Βόρεια Κορέα, εφόσον ζητηθεί δήλωσε Σεούλ.

Ο νέος πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ υποσχέθηκε σήμερα ότι η κυβέρνησή του δεν θα φεισθεί καμιάς προσπάθειας να συνδράμει τη Βόρεια Κορέα, καθώς το απομονωμένο κράτος έχει βρεθεί αντιμέτωπο με ξέσπασμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού, επιμένοντας πως είναι διατεθειμένος να προσφέρει όποια ανθρωπιστική βοήθεια ζητήσει η Πιονγκγιάνγκ.

«Αν ανταποκριθεί η Βόρεια Κορέα (στην προσφορά για βοήθεια), δεν θα φεισθούμε καμιάς προσπάθειας», τόνισε ο συντηρητικός πρόεδρος Γιουν, υποσχόμενος την αποστολή «εμβολίων για την COVID-19, ιατρικού εξοπλισμού και υγειονομικού προσωπικού», κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον του κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ομιλίας, ο κ. Γιουν είπε εξάλλου πως σκοπεύει να συζητήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν –αναμένεται στη Σεούλ εντός εβδομάδας– την ενίσχυση της συνεργασίας ως προς τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού μέσω της Συμφωνίας-Πλαισίου για την Οικονομική Συνεργασία της περιφέρειας Ινδικού-Ειρηνικού.