Αθλητικά

Μπακς - Αντετοκούνμπο: “συντριβή” από τους Σέλτικς και αποκλεισμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αποκλείστηκε από τους Σελτικς στην 7η σειρά και δεν θα υπερασπιστούν τον τίτλο τους στους τελικούς.

Άδοξο τέλος μπήκε στο φετινό ταξίδι των Μπακς για την υπεράσπιση του τίτλου τους στους τελικούς.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχασε στον έβδομο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Ανατολής με τους Σέλτικς, με 109-81, οι οποίοι τα αντιμετωπίσουν τους Χιτ.

Ο έλληνας αστέρας του NBA, μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, έμεινε από δυναμεις καθώς η ομάδα δεν μπορούσε να ακολουθήσει, με τους Κέλτες να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να οδηγούν τα "Ελάφια" στον αποκλεισμό.

Με σκληρή άμυνα και μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα, οι Κέλτες επέβαλλαν τον ρυθμό τους και κατάφεραν να ξεφύγουν με διψήφιες διαφορές στην τρίτη περίοδο, ενώ ανέβασαν τη διαφορά και πάνω από τους 20 πόντους (94-73) στα μέσα της τέταρτης περιόδου, φτάνοντας σε μια εύκολη επικράτηση.

Κορυφαίος για τους Κέλτες ήταν ο φοβερός και τρομερός Γκραντ Ουίλιαμς που έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs με 27 πόντους, 7 τρίποντα και 6 ριμπάουντ.

Μεγάλη διαφορά υπήρχε και στα τρίποντα, με τους Σέλτικς να βρίσκουν ευστοχία σε 22/55, ενώ οι Μπακς, έκλεισαν τον αγώνα με το απογοητευτικό 4/33 στα τρίποντα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα μπορέσει να διαφυλάξει το περσινό στέμμα του, καθώς είχε 25 πόντους, 20 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 5 φάουλ.

Από πλευράς νικητών, ο Γκραντ Γουίλιαμς ήταν ο απρόβλεπτος παράγοντας του παιχνιδιού, σημειώνοντας 27 πόντους με 7 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 48-43, 79-64, 109-81

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Δευτέρα σε 174 σημεία

Επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Δευτέρα