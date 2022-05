Κοινωνία

Ελληνική PISA: Προσφυγή Κεραμέως στη Δικαιοσύνη κατά της απεργίας των εκπαιδευτικών

Αγωγή κατέθεσε η υπουργός κατά της απεργίας που έχουν εξαγγείλει η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ για την Τετάρτη 18 Μαΐου ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων της «ελληνικής PISA».

Με αγωγή την οποία κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Παράνομη το υπ. Παιδείας ζητά να κηρυχθεί καταχρηστική η απεργία-αποχή που εξάγγειλαν η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) για την Τετάρτη, 18 Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων της «ελληνικής PISA».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αγωγή θα εκδικαστεί αύριο, Τρίτη, λόγω του κατεπείγοντος.

Οι συνδικαλ. ηγεσίες προκήρυξαν πάλι απεργία -τώρα κατά της «ελληνικής PISA» που στοχεύει στη βελτίωση του εκπ.μας συστήματος.Προσέφυγα στο Πρωτοδικείο ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη & αυτή η απεργία. Θα αγωνιστούμε για να μην μπει τίποτα εμπόδιο στην καλύτερη εκπαιδ. των παιδιών. — Niki Kerameus (@nkerameus) May 16, 2022

Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας

Α. Με τις εν λόγω εξετάσεις θεσμοθετείται, για πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ένα κατοχυρωμένο πλαίσιο που θα συλλέγει συστηματικά, δειγματοληπτικά, σε εθνικό επίπεδο και σε ανώνυμη βάση, μετρήσιμα στοιχεία για την ποιότητα της εκπαίδευσης, μέσω έγκυρης και αξιόπιστης διάγνωσης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών σε θέματα Γλώσσας - Κατανόησης Κειμένου και Μαθηματικών. Αλλά και η πρώτη φορά που το ΥΠΑΙΘ ζητά συντεταγμένα την άποψη των εκπαιδευτικών, ώστε να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών για την καλύτερη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής βάσει μετρήσιμων δεδομένων.

Β. Η οπισθοδρομική στάση των συνδικαλιστικών ηγεσιών προκαλεί αλγεινή εντύπωση, καθώς οι ίδιες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, που έπρεπε να πρωτοστατούν διεκδικώντας σταθερά τη βελτίωση της εκπαίδευσης στη χώρα, θέτουν μονίμως προσκόμματα στις διεθνώς αποδεκτές μεθόδους αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου. Αψηφούν συστηματικά ότι:

δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση χωρίς πρότερη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης με συγκεκριμένα, αντιπροσωπευτικά, μετρήσιμα στοιχεία,

η Ελλάδα αποτελεί μια από τις τελευταίες ανεπτυγμένες χώρες που δεν έχουν ως σήμερα έναν τέτοιο θεσμό (ενδεικτικά, παρόμοιοι θεσμοί λειτουργούν ήδη σε Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Φινλανδία, Σουηδία, Κροατία, Τσεχία),

οι ενέργειες των συνδικαλιστικών ηγεσιών στρέφονται ευθέως κατά των μαθητών και του εκπαιδευτικού συστήματος εν συνόλω, παρεμποδίζοντας τη βελτίωσή του,

η εφαρμογή ψηφισθέντων νόμων στις ευνομούμενες χώρες δεν επαφίεται στις συνδικαλιστικές ηγεσίες,

ο διδακτικός τους ρόλος και η συνακόλουθη ευθύνη τους απέναντι στους μαθητές τους δε σταματά στην τάξη, αλλά συνεχίζεται και με το παράδειγμα και την ευρύτερη στάση τους.

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί η ΔΟΕ

Η ΔΟΕ από την πλευρά της καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα δικαστήρια της Ευελπίδων και προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ αναφέρει ότι «η αντιδραστική εξέλιξη της προσφυγής της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της κυβέρνησης της Ν.Δ., καθώς και ο αντιδημοκρατικός κατήφορος να σύρονται στα δικαστήρια οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε. δε θα περάσει!

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί σε μαζική συμμετοχή και συγκέντρωση στα δικαστήρια Ευελπίδων, ώρα 12:00, κτίριο 5 αίθουσα 1 και γι’ αυτό προκηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας (3 τελευταίες ώρες του πρωινού προγράμματος).

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην Απεργία, το Δημόσιο Σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας»

Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για την «Ελληνική PISA»

Τι είναι η «Ελληνική PISA»;

Πρόκειται για εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, οι οποίες στοχεύουν στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών μας, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις και σε πόσα σχολεία;

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 σε εθνικό επίπεδο. Θα συμμετάσχουν 6.000 μαθητές από 600 σχολεία της χώρας, 300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια.

Πώς έγινε η επιλογή των σχολείων;

Στις διαγνωστικές εξετάσεις παίρνουν μέρος σχολεία από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Η επιλογή έγινε από Επιστημονική Επιτροπή με στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Περιλαμβάνονται μονοθέσια-ολιγοθέσια-πολυθέσια Δημοτικά και μικρά-μεσαία-μεγάλα Γυμνάσια. Στόχος ήταν το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό όλων των σχολείων της χώρας, έτσι ώστε να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες.

Θα βγουν αποτελέσματα ανά σχολείο;

Οχι. Τα φύλλα απαντήσεων των μαθητών εκτός από το ότι είναι ανώνυμα, περιέχουν μόνο την πληροφορία της Περιφέρειας όπου ανήκει κάθε σχολείο, δηλαδή όταν θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, θα γνωρίζουμε πώς τα πήγαν οι μαθητές της Αττικής, της Ηπείρου, του Νοτίου Αιγαίου κλπ.

Έχουν σχέση οι διαγνωστικές εξετάσεις με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή του εκπαιδευτικού έργου;

Οχι. Εκτός από το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν στοιχεία για συγκεκριμένα σχολεία ή εκπαιδευτικούς, το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα απεικονίζει μόνο ποιες γνώσεις κατέκτησαν. Δεν θα δημιουργηθεί λίστα κατάταξης ούτε αριστείας.

Επιβαρύνονται οι μαθητές με στρες εξετάσεων;

Οχι. Οι μαθητές δεν χρειάζονται καμία προετοιμασία για να συμμετέχουν στις εξετάσεις, δεν βαθμολογούνται, δεν κρίνεται η εισαγωγή τους σε επόμενη βαθμίδα, δεν συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα είναι ο καλύτερος, δεν πρόκειται να καταλάβουν κάποια θέση. Οι διαγνωστικές εξετάσεις δεν είναι εξετάσεις αριστείας.

Τι περιλαμβάνουν τα θέματα;

Τις βασικές γνώσεις που οι μαθητές πρέπει να έχουν κατακτήσει στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Τα θέματα είναι οικεία για τους μαθητές, στο ύφος των σχολικών βιβλίων και όσων έχουν διδαχθεί αυτά τα χρόνια. Οι διαγνωστικές εξετάσεις δεν έρχονται να αιφνιδιάσουν τους μαθητές με θέματα που δεν τα έχουν ξαναδεί. Στη σχετική ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (https://iep.edu.gr/el/arxiki-eedx) μπορεί ο καθένας να δει παραδείγματα των θεμάτων.

Ποιοι καθορίζουν τα θέματα;

Εκπαιδευτικοί θα τα καθορίσουν οι οποίοι επελέγησαν από το ΙΕΠ, μετά από ανοιχτή πρόσκληση, μεταξύ αυτών που διδάσκουν σήμερα σε σχολεία, ούτως ώστε τα θέματα να έχουν άμεση σχέση με τη σχολική πραγματικότητα. Παράλληλα, εννεαμελής Επιστημονική Επιτροπή έδωσε σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για την εκπόνηση των θεμάτων.

Ποιος ο στόχος των εξετάσεων αυτών;

Ο στόχος τους είναι να βελτιώνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα βάσει συγκεκριμένων δεδομένων. Θα μάθουμε τι έχουν κατακτήσει οι μαθητές, τι έχουν κατανοήσει καλά από τα σχολικά εγχειρίδια και τι είναι εκείνο που τους δυσκολεύει και πόσο. Με τις πληροφορίες αυτές θα μπορέσουν να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις τόσο σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας όσο και στα Προγράμματα Σπουδών.

Έχουν ξαναγίνει τέτοιες εξετάσεις στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη;

Η Ελλάδα αποτελεί από τις ελάχιστες εξαιρέσεις της ΕΕ που ως τώρα δεν συλλέγουν (α) συστηματικά, (β) σε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο και (γ) σε εθνικό επίπεδο στοιχεία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και δεν διεξάγουν εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα. Από το 2009 και μετά, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών έχει σταδιακά θεσμοθετήσει εξετάσεις για την αποτίμηση και διασφάλιση ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος: Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Κύπρος, Τσεχία, μεταξύ άλλων. Με την θεσμοθέτηση της «Ελληνικής PISA», η χώρα μας θα ανήκει στην κατηγορία χωρών που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό επίπεδο.

