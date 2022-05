Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Ανεβαίνει συνεχώς η μακάβρια λίστα του θανάτου από κορονοϊό στην χώρα μας.

Την Δευτέρα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε δεκάδες θανάτους και 3.066 συνολικά νέα κρούσματα.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 1.535 νέα κρούσματα, 256 στη Θεσσαλονίκη και 108 στην Λάρισα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

