Άγιος Παντελεήμονας: ροζ εκβιασμός για 50000 ευρώ

Συνελήφθη ο άνδρας που εκβιάζε γυναίκα με δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στιγμών.

Συνελήφθη, στην Αθήνα, χθες, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα και της Άμεσης Δράσης, 40χρονος Πακιστανός, κατηγορούμενος για εκβίαση, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και για βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός εκβίαζε 30χρονη γυναίκα από το Αφγανιστάν, απειλώντας ότι, εάν δεν του κατέβαλε το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, θα δημοσιοποιούσε προσωπικές φωτογραφίες, που είχε στην κατοχή του.

Μετά από τη σχετική καταγγελία της 30χρονης, ορίστηκε ραντεβού, για την καταβολή χρηματικού ποσού στον 40χρονο, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

