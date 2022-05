Κοινωνία

Παπαϊωαννίδης: ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δεν μπορεί να ξεπεράσει τον χαμό της Καρολάιν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο συνήγορος του καθ΄ ομολογίαν του δολοφόνου της Καρολάιν Κράουτς για την πορεία της δίκης και την απόφαση δικαστών και ενόρκων.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν την Δευτέρα ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, συνήγορος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, λίγη ώρα μετά από την ανάγνωση της ποινής στον πελάτη του για την δολοφονία της άτυχης Καρολάιν Κούρτς, μέσα στο σπίτι τους, στα Γλυκά Νερά, στις 11 Μαΐου 2021.

Ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, σχολιάζοντας την μη αναγνώριση ελαφρυντικών είπε πως «μιλάμε για μια πράξη που έχει λάβει τις διαστάσεις που έχει λάβει… Δόθηκαν όλα τα δεδομένα και ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις».

«Η απόφαση είναι αποδεκτή και είναι σεβαστή. Ο ρόλος μας είναι να αναδείξουμε τα στοιχεία και ποιος πραγματικά ήταν μέχρι την τέλεση του αδικήματος. Οι δικαστές και οι ένορκοι είχαν αντίθετη άποψη», είπε ο συνήγορος.





Σχετικά με το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης, σημειωσε πως «είναι πολύ νωρίς για να πούμε εάν θα γίνει έφεση, είναι πολύ νωρίς. Θα το κρίνουμε και θα το αξιολογήσουμε».

«Ήταν μια ποινή που ενδεχομένως υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού του πελάτη μου. Την αποδέχθηκε όπως θα την αποδεχόταν ο καθένας στο επίπεδο που είχε φθάσει η υπόθεση. Το σίγουρο είναι πως ο χαμός της γυναίκας του δεν ξεπερνιέται. Αυτό έλεγε μέχρι την τελευταία στιγμή». Κατέληξε ο δικηγόρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε, μάνα, σύζυγο και κόρη!

Κάτω Πατήσια: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την αυτοκτονία μαθητή

Κομισιόν: Στο 3,5% η ανάπτυξη, στο 6,3% ο πληθωρισμός το 2022 στην Ελλάδα