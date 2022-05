Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 29χρονου

Από ποια περιοχή χάθηκαν τα ίχνη του και πότε. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 29χρονου από την περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής στις αρχές του μήνα.

Όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «στις 8 Μαΐου 2022 εξαφανίστηκε από την περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής, ο Αντώνης Γκιόσι, 29 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Γκιόσι Αντώνη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενηλίκου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γκιόσι Αντώνης έχει ύψος 1.75 μ., έχει 55 kg βάρος, έχει κοντά γκρι μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρη αθλητική φόρμα και κόκκινο φούτερ και έχει ένα τατουάζ, barcode, στο δεξί του χέρι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.»

