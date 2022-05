Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στη Λβιβ (βίντεο)

Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν υπάρχουν απώλειες εξαιτίας των αλλεπάλληλων εκρήξεων.

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα στη Λβιβ, μεγάλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν υπάρχουν απώλειες εξαιτίας των αλλεπάλληλων εκρήξεων, που άρχισαν λίγο μετά τη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Πληροφορίες ουκρανικών ΜΜΕ κάνουν λόγο για οκτώ ως δέκα πλήγματα.Πάνω από 260 ουκρανοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους 53 τραυματίες, έφυγαν από το πολιορκημένο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λβιβ, Μακσίμ Κοζίτσκι, δήλωσε πως ο στόχος των επιθέσεων ήταν στρατιωτική βάση της Ουκρανίας κοντά στα σύνορα με την Πολωνία στην περιοχή Γιάβοριβ, αλλά όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Ο Κοζίτσκι τόνισε πως περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η στρατιωτική βάση δέχθηκε επιθέσεις και κατά τη διάρκεια της Κυριακής (15/5) όπου καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές.

?? Governor: Russia targets military facility in Lviv Oblast near Polish border.



Lviv Oblast Governor Maksym Kozytsky said the explosions heard earlier on May 17 targeted the Yavoriv District's military training ground but were successfully deterred.