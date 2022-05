Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πλεύρης: Ίσως χρειαστούν νέα μέτρα το φθινόπωρο

Αύριο η εισήγηση της επιτροπής για τις μάσκες σε κλειστούς χώρους. «Η πανδημία δεν έχει πει την τελευταία της λέξη», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας.

θα περιμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις των επιστημόνων, αύριο, για το θέμα της μάσκας καθώς στην Επιτροπή θα συζητηθεί και το σκέλος που έχει να κάνει με τη χρήση της μάσκας από 1η Ιουνίου, ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ επέμεινε πως η πανδημία δεν έχει πει την τελευταία της λέξη «και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί ενδεχομένως το φθινόπωρο να χρειάζεται να επανέλθουμε σε μέτρα».

Όπως είπε ο κ.Πλεύρης, υπάρχει μια σύσταση ευρωπαϊκή, η οποία αναφέρει ότι από τις 16 Μαΐου στα αεροπλάνα δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική η μάσκα και πρέπει να υπάρχει απλώς σύσταση μάσκας. «Αυτό, μετά ως προς την εξειδίκευση εναπόκειται στο κάθε κράτος-μέλος. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν και αύριο στην Επιτροπή των ειδικών είναι και αυτό το σκέλος.

Να ξέρετε ότι εμείς στο κομμάτι της μάσκας επειδή είναι ένας ήπιος περιορισμός αντιλαμβανόμαστε ότι θα μπορούμε να πάμε ένα στάδιο παραπάνω και να υπάρξει περιορισμός όπως είχαμε ανακοινώσει αν θυμόσαστε και στα μέτρα πριν την 1η Μαΐου. Είχαμε πει ότι τουλάχιστον μέχρι 31 Μαΐου παραμένει η μάσκα και κοιτάμε μετά τις εξαιρέσεις».

Όλα αυτά θα συζητηθούν αύριο στην επιτροπή, αλλά αντιλαμβάνεσθε ότι είναι σημαντικό τουλάχιστον οι ευρωπαϊκές χώρες να προσπαθήσουμε να έχουμε μια κοινή γραμμή σε αυτό, κατέληξε.

Ωστόσο, ο υπ. Υγείας σημείωσε πως η μάσκα σίγουρα θα παραμείνει σε κάποιους χώρους που θα υποδείξει η Επιτροπή. «Σε χώρους εξαιρέσεων, όπως χαρακτηριστικά πολλές φορές το έχω πει κατ΄ ελάχιστον νοσοκομεία, χώροι που είναι ευάλωτα άτομα. Αλλά από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται να είναι παραπάνω ή λιγότεροι οι χώροι, αυτό είναι κάτι που θα εισηγηθεί η Επιτροπή, όπως αντίστοιχα είμαστε και αρκετά επιφυλακτικοί και έχουμε μιλήσει και με την Υπουργό Παιδείας την κ. Κεραμέως στο κομμάτι των σχολείων.

Γιατί τα σχολεία ολοκληρώνουν στις 15 Ιουνίου, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος που απομένει. Και υπάρχουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις που εκεί πέρα θέλουμε να έχουμε προστατευμένα τα παιδιά μας. Θα παραμένει η σύσταση αλλά οι χώροι ως χώροι θα αποφασιστούν αύριο από την Επιτροπή», κατέληξε.

