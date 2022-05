Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: Άφαντος ο τρίτος μάρτυρας κατηγορίας

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έφθασε το πρωί της Τρίτης ο Δημήτρης Λιγνάδης καθώς συνεχίζεται σήμερα η δίκη του με την κατάθεση του τέταρτου μάρτυρα.

Δύο φορές κατέθεσε ότι δέχθηκε βίαιη σεξουαλική επίθεση από τον Δημήτρη Λιγνάδη νεαρός άνδρας ουκρανικής καταγωγής. Όπως είπε στο δικαστήριο την άνοιξη του 2015, λίγους μήνες πριν ενηλικιωθεί είχε φύγει από το σπίτι του λόγω σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων και είχε εγκατασταθεί στο διαμέρισμα του σκηνοθέτη στο Μεταξουργείο. Ένα βράδυ, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ο Δημήτρης Λιγνάδης του επιτέθηκε και τον βίασε.

Καταγγέλλων: Με έριξε στο κρεβάτι, είχα παγώσει, ένιωσα άσχημα. Μου έλεγε «ηρέμησε».

Με είχε κλείσει με το μπράτσο από πάνω, δεν μπορούσα να αντιδράσω. Πόνεσα φριχτά. Σκεφτόμουν μήπως εγώ φταίω, μήπως τον προκάλεσα.

Πρόεδρος: Τι εντύπωση του δώσατε, αφού δεν αντιδράσατε;

Καταγγέλλων: Είχα μάθει από την οικογένειά μου πως όταν αντιδρούσα στη βία έρχονταν τα χειρότερα. Ένιωθα ότι με είχαν εγκαταλείψει όλοι.

Πρόεδρος: Γιατί παραμείνατε;

Καταγγέλλων: Δεν είχα πού αλλού να πάω...

Ο νεαρός άνδρας είπε πως λόγω χαρακτήρα δεν είπε τίποτα σε κανέναν. Μερικές μέρες αργότερα δέχθηκε νέα βίαιη σεξουαλική επίθεση από τον σκηνοθέτη, ενώ στο σαλόνι ήταν δυο φίλοι τους και ο δεύτερος καταγγέλλων.

"Ήρθε ξαφνικά από το πουθενά. Πάγωσα ξανά, δεν μπορούσα να αντιδράσω. Πήγα στο μπάνιο, άρχισα να κλαίω. Από όλο αυτό που έχω βιώσει φοβάμαι να αντισταθώ στη βία" είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός έφτασε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από αστυνομικούς, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για βιασμούς κατ’ εξακολούθηση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις προηγούμενες δικάσιμους, δεν είχαν παρευρεθεί στο Μικτό Ορκωτό ο τρίτος και τέταρτος καταγγέλλοντας.

Διατάχθηκε η βίαιη προσαγωγή του τρίτου καταγγέλλοντα, ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί, ενώ ο τέταρτος καταγγέλλων είχε δηλώσει ότι νοσούσε από κορoνοϊό με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η παρουσία του στο δικαστήριο.

Η πλευρά του Δημήτρη Λιγνάδη έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς και ουδέποτε έχουν συμβεί τα γεγονότα που καταγγέλλονται.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για βιασμό ανηλίκων

Η πλευρά Λιγνάδη υπέβαλε αίτημα σχετικής ακυρότητας σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη καταγγελία και έκανε λόγο για πλαστογραφημένη υπογραφή του καταγγέλλοντα στην εξουσιοδότηση να παρίσταται δια του συνηγόρου του ως πολιτικός ενάγων. Η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή.

