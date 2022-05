Υγεία - Περιβάλλον

Candida auris: Κρούσμα στο ΠΑΓΝΗ

Ελήφθησαν όλα τα μέτρα προστασίας, δήλωσε το Νοσοκομείο

Σε επιφυλακή τέθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όταν εντοπίστηκε κρούσμα candida auris σε ασθενή που νοσηλεύεται σε κλινική του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο μύκητας ανιχνεύθηκε σε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο που έγινε στον 64χρονο ασθενή ο οποίος έφτασε στο ΠΑΓΝΗ για νοσηλεία και εξειδικεύμενες ιατρικές εξετάσεις ως διακομιδή από άλλο νοσοκομείο της Κρήτης.

Μάλιστα, ο διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης αναφέρει ότι «όταν ο μήκυτας είναι παρασιτικός και δεν δημιουργεί φλεγμονές, δεν είναι επικίνδυνος για την υγεία των ασθενών».

Ταυτόχρονα εμφανίζεται καθησυχαστικός και επισημαίνει ότι «ελήφθησαν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τόσο του ιδίου του ασθενούς όσο και για την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο 64χρονος τέθηκε σε καραντίνα και είναι καλά στην υγεία του».

