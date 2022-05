Κοινωνία

Ελένη Κωστοπούλου στον ΑΝΤ1: Ο Ζακ δεν θα σταματούσε να μάχεται για τα δικαιώματα όλων

Η μητέρα του δολοφονημένου στο κέντρο της Αθήνας ακτιβιστή, Ζακ Κωστόπουλου, μίλησε στον ΑΝΤ1 με αφορμή την Ημέρα κατά της Ομοφοβίας.

Της Ελισάβετ Γεωργίου

Η Ελένη Κωστοπούλου, η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου, queer ακτιβιστή και drag καλλιτέχνη που χτυπήθηκε μέχρι θανάτου στο κέντρο της Αθήνας, μιλά στον ΑΝΤ1 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας.

«Ο Ζαχαρίας ήταν ο σκοπός της ζωής του ήταν υπέρμαχος όλων αυτών, έδινε όλο του το είναι όλο του τον εαυτό, έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε διάφορες δράσεις, να προασπίσει αυτά τα δικαιώματα, να τα προωθήσει. Εάν ζούσε ακόμη και μέχρι τα 100 να έφτανε δεν θα σταματούσε ποτέ, μέχρι και το τελευταίο πλάσμα πάνω στη γη να κατοχύρωνε τα δικαιώματα του», δήλωσε η Ελένη Κωστοπούλου στον ΑΝΤ1.

Αναφερόμενη στο ρόλο της κοινωνίας και τους νόμους, είπε πως «ο ρόλος της κοινωνίας είναι και αυτή με τη σειρά της και πρωτίστως θα έλεγα να αποδεχτεί όλους τους ανθρώπους να τους μεταχειρίζεται ισότιμα να τους παρέχει τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες.

Ναι υπάρχει ο νόμος αλλά όμως όταν έρχεται η ώρα να εφαρμόσουμε αυτό το νόμο παρεμβαίνουν τα συμφέροντα και αυτά τα θύματα που δεν έχουν τα δικαιώματα ζουν δυστυχισμένες ζωές».

Τα μηνύματα των πολιτικών προς ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις οικογένειές τους

Σε οικογένειες ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων απευθύνθηκε με μήνυμά του και ο πρωθυπουργός σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα αφήσει κανέναν μόνο του σε αυτόν τον αγώνα ελευθερίας και ισότητας.

«Ξέρω ότι πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Η σύγχρονη Ελλάδα, όμως, έχει τη θέληση, την ωριμότητα, την καρδιά και την ψυχή να καλύψει το χαμένο έδαφος. Και αν κάτι πρέπει κρατήσουμε από αυτήν την ημέρα είναι η εικόνα μιας δίκαιης κοινωνίας όπου ο καθένας και η καθεμιά μπορούν ελεύθερα να είναι ο εαυτός τους. Ευτυχισμένοι γι' αυτό, και αλληλέγγυοι μεταξύ τους. Γιατί, ελεύθερη χώρα είναι η χώρα που έχει ελεύθερους πολίτες», είπε στο μήνυμα που έστειλε, με αφορμή την ημέρα ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράφει την καμπάνια #πεςτοναι για την ισότητα στο γάμο.

Την προηγούμενη φορά φέραμε το σύμφωνο συμβίωσης και τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Την επόμενη, σειρά έχει ο γάμος για όλα τα άτομα. Σήμερα, με αφορμή τη διεθνή ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας, Τρανσφοβίας, Ιντερφοβίας, υπογράφω στην καμπάνια #πεςτοναι για την ισότητα στον γάμο.

Ο λόγος καθιέρωσης της 17ης Μαΐου, ως μέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της αμφιφοβίας προφανής αλλά σημαντικός: Kάθε άνθρωπος να είναι ελεύθερος να είναι αυτό που είναι, και να αγαπά χωρίς φόβο.

