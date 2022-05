Κοινωνία

Ελληνική PISA: Σήμερα οι εξετάσεις

Ξεκινά σήμερα η ελληνική «PISA». Χιλιάδες μαθητές εξετάζονται σε Γλώσσα και Μαθηματικά.

Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα, ή αλλιώς «ελληνική PISA», στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Θα συμμετάσχουν 6.000 μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού και της Γ' τάξης Γυμνασίου από 600 σχολεία της χώρας, 300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια.

Οι εξετάσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, «στοχεύουν στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών μας, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα».

Τα θέματα περιλαμβάνουν τις βασικές γνώσεις που οι μαθητές πρέπει να έχουν κατακτήσει στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο και είναι οικεία για τους μαθητές, στο ύφος των σχολικών βιβλίων και όσων έχουν διδαχθεί αυτά τα χρόνια, εξηγεί το υπουργείο.

Ο στόχος των διαγνωστικών εξετάσεων είναι «να βελτιώνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα βάσει συγκεκριμένων δεδομένων. Θα μάθουμε τι έχουν κατακτήσει οι μαθητές, τι έχουν κατανοήσει καλά από τα σχολικά εγχειρίδια και τι είναι εκείνο που τους δυσκολεύει και πόσο. Με τις πληροφορίες αυτές θα μπορέσουν να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις τόσο σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας όσο και στα Προγράμματα Σπουδών».

Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές, αλλά τα αποτελέσματα θα συλλέγονται ανώνυμα και δεν θα προσμετρώνται στους βαθμούς των μαθητών.

