Πολιτισμός

Έρικ Κλάπτον: θετικός στον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έρικ Κλάπτον διαγνώστηκε με κορονοϊό και ακύρωσε τις εμφανίσεις που είχε προγραμματίσει στην Ευρώπη.

Ο Έρικ Κλάπτον διαγνώστηκε με κορονοϊό και ακύρωσε τις εμφανίσεις που είχε προγραμματίσει στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα ακυρώνονται οι εμφανίσεις του Έρικ Κλάπτον σε Ζυρίχη και Μιλάνο, σύμφωνα με τη Daily Mail και αν είναι καλά θα παίξει στη Μπολόνια στις 20 Μαΐου.

Ο διάσημος ρόκερ πιθανόν να κόλλησε στις εμφανίσεις του στο Royal Albert Hall, στο Λονδίνο, στις 8 Μαΐου ενώ έχει εκφραστεί κατά του εμβολιασμού αν και έχει κάνει τις απαιτούμενες δόσεις, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για «μαζική ύπνωση».

Ακόμη είχε κάνει γνωστό πως παρουσίασε συμπτώματα από το εμβόλιο της AstraZeneka ενώ είχε κυκλοφορήσει και τραγούδι κατά του lockdown μαζί με τον Βαν Μόρισον.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι ΗΠΑ δημιουργούν “Παρατηρητήριο πολέμου” στην Ουκρανία

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τετάρτη σε 182 σημεία

Μητσοτάκης: Το “ευχαριστώ” στους Ελληνοαμερικανούς και η υπερηφάνεια για την ομιλία στο Κογκρέσο