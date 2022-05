Συνταγές

Γεμιστά από τον Πέτρο Συρίγο - Μυστικά για να απογειώσετε την γεύση τους

Συμβουλές για τα υλικά, την προετοιμασία και την παρασκευή του φαγητού, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές, ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Ο Πέτρος Συρίγος ετοίμασε και μας προτείνει ένα απο τα πλέον αγαπημένα ελληνικά φαγητά, τα γεμιστά, .

"Το Πρωινό", μοιράστηκε με τους τηλεθεατές, π O σεφ της εκπομπής ολλά και χρήσιμα μυστικά και συμβουλές για την επιλογή των υλικών, την προετοιμασία και το "άνοιγμα" - καθάρισμα των λαχανικών και φυσικά για την ετοιμασία του.





Υλικά για γεμιστά Λαχανικά για γέμισμα: 5 ντομάτες

5 κολοκυθάκια

5 πιπεριές Για τη γέμιση: 300γρ. ρύζι κίτρινο

3 καρότα

3 μεγάλα κρεμμύδια

2 κολοκυθάκια

1 ματσάκι μαϊντανό

1 ματσάκι δυόσμο

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

1 ποτήρι νερό

3 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη

10 πατάτες Αν θέλετε να κάνετε γεμιστά με κιμά, προσθέτουμε στα υλικά: 600 γρ κιμά μοσχαρίσιο





Τα μυστικά για τα γεμιστά: Το ρύζι για τα γεμιστά πρέπει να είναι μακρύκοκο, αν τα θέλουμε πιο χυλωμένα βάζουμε ρύζι καρολίνα ή γλασέ Τα γεμιστά θέλουν ελαιόλαδο και στην γέμιση και πριν μπουν στον φούρνο. Θέλουμε πάντα φρυγανιά στα γεμιστά μας πριν το ψήσιμο. Στο ταψί προσθέτουμε ένα ποτήρι νερό για να βοηθήσουμε τα γεμιστά μας να ψηθούν. Όταν τα βγάλουμε αν θέλουμε αφαιρούμε τα υγρά όταν τα βγάλουμε. Τα γεμιστά τρώγονται καλύτερα και την επόμενη μέρα γιατί έχουν δέσει τα υλικά μας! Μπορείτε να κάνετε γεμιστά, όποια λαχανικά σας αρέσουν όπως κρεμμύδι, μελιτζάνα αλλά και πατάτες! Τα γεμιστά θέλουν αρκετό κρεμμύδι, ελαιόλαδο και μυρωδικά, αυτό είναι το μυστικό τους.





