Νίκος Μιχαλολιάκος: Εκτός ΜΕΘ μετά από δύο μήνες

Είχε προσβληθεί από κορονοϊό και ενδονοσοκομειακή λοίμωξη.



Ο Νίκος Μιχαλολιάκος βγήκε από την ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, μετά από 69 ημέρες και πλέον νοσηλεύεται σε θάλαμο.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος είχε μπει στο νοσοκομείο Λάρισας καθώς είχε κολλήσει κορονοϊό στις φυλακές Δομοκού, όπου κρατείται ύστερα από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση.

Στο νοσοκομείο είχε μεταφερθεί στις 7 Μαρτίου και δυο μέρες μετά κρίθηκε σκόπιμο να μπει στη ΜΕΘ καθώς είχε υποκείμενα νοσήματα. Ωστόσο, στην εντατική κόλλησε και ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, με αποτέλεσμα η παραμονή του εκεί να παραταθεί.

Σήμερα, όμως, βγήκε από την εντατική και μεταφέρθηκε σε θάλαμο του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, όπου θα παραμείνει έως ότου κριθεί ότι είναι ικανός να επιστρέψει στη φυλακή.

