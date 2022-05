Κόσμος

ΝΑΤΟ: Το πρώτο βέτο της Τουρκίας στην ένταξη Φινλανδίας – Σουηδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο εμπόδιο για την ένταξη των δύο κρατών στο ΝΑΤΟ προήλθε από την Τουρκία.

Η Τουρκία μπλόκαρε την αρχική απόφαση του ΝΑΤΟ αναφορικά με τα αιτήματα Φινλανδίας και Σουηδίας για ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία, κίνηση που θέτει υπό αμφισβήτηση τις ελπίδες για ταχεία υποδοχή των δύο σκανδιναβικών χωρών.

Οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν σήμερα με στόχο να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις καθώς λίγο νωρίτερα Φινλανδία και Σουηδία υπέβαλαν τις αιτήσεις τους, αλλά η κίνηση της Άγκυρας σταμάτησε κάθε ψηφοφορία, σύμφωνα με άτομο με άμεση γνώση του θέματος.

Η αναβολή εγείρει αμφιβολίες αναφορικά με το εάν θα καταφέρει το ΝΑΤΟ να εγκρίνει το πρώτο στάδιο των αιτήσεων της Φινλανδίας και της Σουηδίας εντός μίας ή δύο εβδομάδων, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ. Ανοίγει επίσης τον δρόμο για πολυήμερη εντατική διπλωματία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Τουρκίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας για το θέμα, επισημαίνουν οι Financial Times.

Και τα 30 υπάρχοντα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να επικυρώσουν τις αιτήσεις της Φινλανδίας και της Σουηδίας, αλλά αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει μόνο όταν η Αμυντική Συμμαχία εκδώσει πρωτόκολλο προσχώρησης και καλέσει επίσημα τις δύο χώρες να ενταχθούν.

Το ΝΑΤΟ αρνήθηκε να σχολιάσει, εκτός από την επανάληψη των σχολίων του Στόλτενμπεργκ ότι «τα συμφέροντα ασφαλείας όλων των συμμάχων πρέπει να ληφθούν υπόψη [και] είμαστε αποφασισμένοι να επεξεργαστούμε όλα τα ζητήματα και να καταλήξουμε σε ένα γρήγορο συμπέρασμα».

Μιλώντας στο κοινοβούλιο την Τετάρτη, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στους δυτικούς συμμάχους ότι δεν σέβονται την «ευαισθησία» της Άγκυρας στην τρομοκρατία και κατηγόρησε Φινλανδία και Σουηδία ότι αρνήθηκαν να εκδώσουν 30 άτομα που κατηγορούνται για υποθέσεις που σχετίζονται με τρομοκρατία στη χώρα του. «Ζητήσαμε 30 τρομοκράτες. Είπαν, "δεν θα τα παρατήσουμε"», είπε σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο.

Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει τη δύναμη να ασκεί βέτο στην ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, είπε ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να «καταλάβουν, να σέβονται και να υποστηρίξουν» την ευαισθησία της Τουρκίας σχετικά με αυτές τις ομάδες, αλλά πρόσθεσε: «Κανείς από τους συμμάχους μας δεν έδειξε τον σεβασμό που περιμέναμε».

Πηγή: euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φυλακές Κορυδαλλού: αιματηρή συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: κόντρα Γιαννόπουλου - Μιχαηλίδου για τις δομές (βίντεο)

14χρονος - Bullying: βίντεο και μαρτυρίες από περιστατικά βίας στο σχολείο του