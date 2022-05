Αθλητικά

Παναθηναϊκός: ο Γιοβάνοβιτς για ακόμη δύο χρόνια στον πάγκο

Τι ανακοίνωσε η ΠΑΕ για την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού.

Μπορεί να ήταν απλά επιθυμία, όμως πλέον είναι και επίσημη η παραμονή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τεχνική ηγεσία των πρασίνων.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς για ακόμη δύο χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Μετά από συνάντηση που είχαν σήμερα ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κ. Γιάννης Αλαφούζος και ο προπονητής της ομάδας, κ. Ivan Jovanovic, συμφωνήθηκε η επέκταση για ακόμα δύο χρόνια της συνεργασίας με τον κ. Jovanovic και το επιτελείο του! Επισφραγίστηκε έτσι η θετική διάθεση που υπήρχε και απομένει η ολοκλήρωση του τυπικού σκέλους με την υπογραφή του νέου συμβολαίου.

Ακόμη ο τεχνικός στον πάγκο των Πρασίνων ανέφερε μετά τη συμφωνία: «Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και τον κ. Αλαφούζο για τη δυνατότητα να συνεχίσουμε με τους συνεργάτες μου το έργο που ξεκινήσαμε στον Παναθηναϊκό πριν από ένα χρόνο περίπου. Επιθυμία μου είναι να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών του μεγάλου συλλόγου του Παναθηναϊκού και των εκατομμυρίων φιλάθλων του».

