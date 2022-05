Κοινωνία

Προφυλακιστέος ο ντράμερ για αποπλάνηση ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τον ντάμερ ο οποιός κατηγορείται για αποπλάνηση ανηλίκων.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 69χρονος ντράμερ, ο οποίος κατηγορείται για αποπλάνηση τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών, με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο κατηγορούμενος πέρασε περισσότερες από τέσσερεις ώρες στο γραφείο της 14ης ανακρίτριας, όπου και απολογήθηκε. Κατηγορείται για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος 4 ανηλίκων κοριτσιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο μουσικός έχει ήδη καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών για αποπλάνηση ενός εξάχρονου κοριτσιού και μάλιστα χωρίς ελαφρυντικά, ωστόσο είχε ασκήσει έφεση και αφέθηκε ελεύθερος υπο όρους.

Ειδήσεις σήμερα:

Φυλακές Κορυδαλλού: αιματηρή συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων

Βίλια - Πτώμα σε βαλίτσα: Συνελήφθη ο δολοφόνος της Κινέζας

ΝΑΤΟ: Το πρώτο βέτο της Τουρκίας στην ένταξη Φινλανδίας – Σουηδίας