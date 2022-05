Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κεντρική Επιτροπή: Τα νέα μέλη της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λίστα των νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ανά περιοχή. "Γυναίκεια" υπόθεση η κορυφή. Η έκπληξη της τρίτης θέσης.

Μετά την πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων όλων των εκλογικών τμημάτων ανά την επικράτεια, με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα που έχει στη διάθεση της η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και εφαρμόζοντας τις ποσοστώσεις που προβλέπει ο εκλογικός κανονισμός που εγκρίθηκε στο 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη νέα Κεντρική Επιτροπή εκλέγονται οι ακόλουθοι ανά περιφέρεια:

ΑΤΤΙΚΗ

1. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ

2. ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ

3. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

4. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

5 ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

7.ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ

8. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ

9. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

10. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

11. ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

12. ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ

13. ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

14. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

15. ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

16. ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

17. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

18. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

19. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

20. ΤΣΙΠΡΑ ΖΑΝΕΤ

21. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

22. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ

23. ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

24. ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

25. ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

26. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ

27. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

28. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

29. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

30. ΓΚΙΒΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

31. ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

32. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

33. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

34. ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ

35. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

36. ΚΡΕΤΣΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

37. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

38. ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

39. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

40. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

41. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

42. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

43. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ

44. ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ

45. ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ

46. ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

47. ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

48. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

49. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

50. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

51. ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ

52. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

53. ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ)

54. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

55. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

56. ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

57. ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

58. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ

59. ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

60. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

61. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

62. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

63. ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

64. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

65. ΑΡΑΠΗ- ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ)

66. ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ

67. ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

68. ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

69. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

70. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ

71. ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ

72. ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

73. ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣΓΙΩΡΓΟΣ

74. ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

75. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

76. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

77. ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

78. ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

79. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

80. ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

81. ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

82. ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)

83. ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

84. ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

85. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

86. ΑΓΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

87. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

88. ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

89. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

90. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

91. ΜΠΑΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ

92. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

93. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

94. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

95. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

96. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

97. ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

98. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

99. ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ

100. ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

101.ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

102.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ)

103. ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ

104. ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ

105. ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ

106. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ ΠΑΝ)

107. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

108. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ

109. ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

110. ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

111. ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

112. ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

113. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

114. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

115. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ

116. ΚΕΪΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

117. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ

118. ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

119. ΚΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗ

120. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)

121. ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

122.ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

123. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

124. ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

125. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

126. ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)

127. ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ

128. ΡΟΥΜΑΝΕΑ (ΜΑΛΑΜΗ) ΜΑΓΔΑ

129. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

130.ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ

131. ΣΤΕΦΟΥ ΟΛΓΑ

132.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

133. ΚΑΡΑΓΙΑΝNΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

134. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

135.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ

136. ΧΑΡΑΤΣΗ ΛΕΛΟΥΔΑ (ΛΟΥΛΑ)

137.ΚΟΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

138. ΑΘΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ

139. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

140. ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

141. ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΩ

142. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

143 ΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ

144. ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ

145.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΑΝΙΑ)

146. ΧΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ

147.ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

148. ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

149. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

150. ΜΗΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ







ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1.ΒΑΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ



2.ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ



3.ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ



4.ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ



5.ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ



6.ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



8.ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ



7.ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



9.ΚΟΥΤΑ ΑΝΝΑ



10.ΤΣΙΑΪΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ



1.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ



2.ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΟΣ



3.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ



4.ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ



5.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ



6.ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ



7.ΤΑΦΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ



8.ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ



9.ΛΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



10.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ



11.ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ



12.ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ



13.ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ



14.ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ



15.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)



16.ΛΑΚΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ



17.ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ



18.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



19.ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



20. ΠANAΓOΠOYΛOY ΓΙΩΤΑ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ



1. ΖΑΜΠΕΛ ΑΝΝΑ



2. ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



ΘΕΣΣΑΛΙΑ



1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ



2. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ



3.ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ



4.ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ



5.ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ



6.ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ



7.ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ



8.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ



9.ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ



10.ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ



11.ΓΕΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ



12.ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ



1.ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ



2.ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ



3.ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ



4.ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ



5.ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ



6.ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ



7.ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



8.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ



9.ΜΠΑΛΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ



10.ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ



11.ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ



12.ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



13.ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



14.ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ



15.ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ



16.ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΥ)



17.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



18.ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



19.ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ



20.ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ



21.ΚΕΤΟΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ



22.ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ



23.ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ



24.ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ



25.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΘΕΝΙΑ)



26.ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ



27.ΡΑΝΕΛΑ ΓΙΟΥΛΗ



28.ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ



29.ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ



30.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ



31.ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ



32.ΜΠΑΤΑ ΑΡΕΤΗ



33.ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ



34.ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ





ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ



1.ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



2.ΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



3.ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ



4.ΔΑΟΥΣΗ ANAΣTAΣIA



ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ



1.ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ



2.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ



3.ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



4.ΚΑΒΒΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ





ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ





1.ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ



2.ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ



3.ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ



4.ΓΟΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ



5.ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ



6.ΓΚΙΒΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ





ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ





1.ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ



2.ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ



3.ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



4.ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ



5.ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



6.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



7.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ



8.ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



9.ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ



10.ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ



11.ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ



12.ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ



13.ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ



14.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)





ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ





1.ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ



2.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



3.ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



4.ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ



5.ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ



6.ΦΕΡΧΑΡΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ



7.ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΖΑ



8.ΧΩΜΑΤΑ ΖΩΗ



9.ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ



10.ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ





ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ





1.Πούλου Γιώτα



2.Σαρακιώτης Ιωάννης



3.Αναγνωστάκης Δημήτρης



4.Μοσκαχλαϊδης - Λαμπρόπουλος Λάμπρος



5.Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)



6.Κεδίκογλου Συμεών



7.Φρυγανιώτη Βάνα



8.Θαλασσινού Αλεξάνδρα





ΗΠΕΙΡΟΣ



1.Γεροβασίλη Όλγα



2.Τζούφη Μερόπη



3.Τσίρκας Βασίλης



4.Στέφος Γιάννης



5.Γρίβας Χρήστος



6.Μαντάς Χρήστος



7.Ιωάννου Αθηνά



8.Σουλελέ Λίλα- Αγλαϊα



9.Νάτσικα Αγλαϊα



10.Οικονόμου Αθανάσιος



ΚΡΗΤΗ



1.ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ



2.ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ



3.ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ



4.ΒΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



5.ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



6.ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ



7.ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



9.ΜΑΚΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ



8.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ



10.ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑ



11.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ



12.ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ



13.ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ



14.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

15.ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

16.ΨΑΡΡΑ ΣΤΕΛΛΑ



Όπως αναφέρεται από τον ΣΥΡΙΖΑ:" Τυχόν ενστάσεις επί του εκλογικού αποτελέσματος αποστέλλονται στο enstaseis.kefe@gmail.com μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Η προθεσμία αποστολής ενστάσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 20/5 στις 12.00 το βράδυ ώστε να μπορούν να συζητηθούν εντός δεκαήμερης προθεσμίας όπως ορίζεται από την Εγκύκλιο".

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Δυο ψαράδες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Βίλια - Πτώμα σε βαλίτσα: Συνελήφθη ο δολοφόνος της Κινέζας

Ξάνθη - Bullying: Ανήλικη καταγγέλλει συμμαθητή της για λεκτική και σωματική βία (βίντεο)