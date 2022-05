Κόσμος

Επίθεση Τσαβούσογλου στην Αν Λίντε: Με ενοχλεί η φεμινιστική πολιτική της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει διπλωμάτης του ΝΑΤΟ στο πρακτορείο Reuters για την επίθεση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Σουηδή ομόλογο του.

Αδιάλλακτη φαίνεται πως είναι η στάση της Τουρκίας που αντιτίθεται στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, προβάλλοντας συνεχώς δικαιολογίες.

Σύμφωνα με το Reuters, στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ με τους Φινλανδούς και Σουηδούς ομολόγους τους το περασμένο Σάββατο, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επεφύλασσε μια σεξιστική επίθεση στη Σουηδή ομόλογό του.

«Ήταν σε κατάσταση κρίσης», δήλωσε στο Reuters ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ για τη συνάντηση στο Βερολίνο. Μια μέρα μετά τις δηλώσεις του Ερντογάν, ο Τσαβούσογλου όχι μόνο έθεσε όρους ώστε η Τουρκία να αποδεχθεί τις υποψηφιότητες για ένταξη, αλλά ύψωσε τη φωνή του στη Σουηδή Αν Λίντε, σε μια "ντροπιαστική" παραβίαση του πρωτοκόλλου, όπως είπαν τρεις διπλωμάτες του ΝΑΤΟ.

«Για εμάς ήταν μια ιστορική στιγμή και ωστόσο ο Τσαβούσογλου είπε ότι ήταν εκνευρισμένος με την "φεμινιστική πολιτική" της Λίντε», είπε άλλος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ στο Reuters, περιγράφοντας μια πολύ τεταμένη ατμόσφαιρα στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο, στην οποία πολλοί σύμμαχοι επέλεξαν τη σιωπή για να ηρεμήσει η κατάσταση.

«Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ήθελε ο Τούρκος συνάδελφός μας. Ήταν ντροπιαστικό», είπε ο διπλωμάτης.

Ωστόσο, τουρκική διπλωματική πηγή είπε ότι ο Τσαβούσογλου είχε περιγράψει τη στάση της Τουρκίας με σεβασμό, απορρίπτοντας, όπως είπε, τον ισχυρισμό ότι η αντίθεσή της οφείλεται στη φεμινιστική εξωτερική πολιτική της Σουηδίας.

«Τα σχόλιά της δεν βοηθούν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ενώ οι δηλώσεις που προέρχονται από τη Φινλανδία είναι προσεκτικά κατασκευασμένες», είπε η πηγή.

Τσαβούσογλου: Εύλογες οι ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλειά της

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου επανέλαβε ότι η χώρα του έχει εύλογες ανησυχίες για την ασφάλειά της, λόγω της υποστήριξης, όπως είπε, που παρέχουν η Σουηδία και η Φινλανδία σε «τρομοκρατικές οργανώσεις».

Γι' αυτό τον λόγο η Άγκυρα αντιτίθεται στην ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ, εξήγησε.

Ειδήσεις σήμερα:

Γενοκτονία των Ποντίων: Η σφαγή και ο ξεριζωμός του Ποντιακού Ελληνισμού

Europa League: Η Άιντραχτ κατέκτησε το τρόπαιο (εικόνες)

Μάσκες στα σχολεία - Εξαδάκτυλος: γιατί δεν θα βγουν μέχρι το τέλος των μαθημάτων (βίντεο)