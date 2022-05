Παράξενα

Έχασε στον τζόγο 338000 ευρώ που είχαν μπει... κατά λάθος στον λογαριασμό του

Ο άνδρας έχασε στον τζόγο την περιoυσία που απο λάθος είχε πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του...

Συνελήφθη ο Ιάπωνας ο οποίος κατηγορείται ότι σπατάλησε σε διαδικτυακά καζίνο 338.000 ευρώ τα οποία του καταβλήθηκαν από λάθος ως επίδομα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η σύλληψη έγινε αφού ο 24χρονος άνδρας δήλωσε μέσω του δικηγόρου του ότι έχει σπαταλήσει όλα τα χρήματα αυτά στον διαδικτυακό τζόγο, αλλά πρόσθεσε ότι αποφάσισε να τα επιστρέψει «σιγά σιγά».

Στις 8 Απριλίου ο άνδρας είδε να πιστώνεται στον λογαριασμό του το ποσό των 46,3 εκ. γεν (338.000 ευρώ) έπειτα από λάθος τοπικών αξιωματούχων που ήταν αρμόδιοι για το πρόγραμμα παροχής βοήθειας σε 463 νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα που είχαν πληγεί από την πανδημία covid-19.

Οι αρχές της πόλης Αμπού στη δυτική Ιαπωνία, όπου ζει ο άνδρας, προσπάθησαν επανειλημμένα με κλήσεις, επιστολές και επισκέψεις να τον πείσουν να επιστρέψει τα χρήματα.

Σύμφωνα με τη δημαρχία της πόλης, αξιωματούχοι του δήμου συνοδευόμενοι από τη μητέρα του νεαρού τον επισκέφθηκαν ακόμη και στην εργασία του προκειμένου να τον πείσουν να επιστρέψει τα χρήματα, αλλά μάταια.

Τελικά στις 11 Μαΐου ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν νομικά εναντίον του.

«Συλλάβαμε τον άνδρα επειδή παραβίασε τη νομοθεσία περί διαδικτυακής απάτης», δήλωσε αστυνομικός του τμήματος της Γιαμαγκούτσι, όπου βρίσκεται η Αμπού.

Ο 24χρονος πιστεύεται ότι μετέφερε σε άλλο λογαριασμό μέρος του επιδόματος που είχε λάβει, ενώ γνώριζε ότι τα χρήματα του είχαν πιστωθεί από λάθος.

«Πιστεύω ότι η σύλληψη είναι ένα βήμα μπροστά προς την αλήθεια», δήλωσε ο Νοριχίκο Χανάντα δήμαρχος της Αμπού.

«Δεν πιστεύω ειλικρινά (ότι τα σπατάλησε όλα) και είναι πιθανό (τα χρήματα να βρίσκονται) κάπου», πρόσθεσε, σχολιάζοντας ότι το προσωπικό του δήμου είναι εξαντλημένο από τα συνεχή τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα των εξοργισμένων δημοτών.

Ο Χανάντα ζήτησε «ταπεινά συγνώμη» από τους δημότες του για το λάθος, τονίζοντας ότι το γραφείο του «θα κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει πίσω αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό». Ήδη έχουν καταβληθεί τα χρήματα στα νοικοκυριά που τα δικαιούνταν.

