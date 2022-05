Κόσμος

Γερμανία: Πυροβολισμοί σε σχολείο (βίντεο)

Μαθήτρια τηλεφώνησε στην αστυνομία από την τουαλέτα. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά. Βίντεο από την σύλληψη του δράστη.

Μία γυναίκα νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη έπειτα από επίθεση ενόπλου σε γυμνάσιο, στο λιμάνι της Βρέμης. Ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί, ενώ η κατάσταση γύρω από το σχολείο έχει τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ασαφή.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο «Nord24», μία μαθήτρια, η οποία βρισκόταν στην τουαλέτα, άκουσε τους πυροβολισμούς και ειδοποίησε την αστυνομία.

Οι υπόλοιποι μαθητές παρέμειναν στις τάξεις τους μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα. Έξω από το σχολείο είχαν συγκεντρωθεί γονείς προκειμένου να ενημερωθούν.

Βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter από την στιγμή της σύλληψης του δράστη.

