Τουρκία: Στην Μερσίνη το τέταρτο γεωτρύπανο

Το νέο γεωτρύπανο της Τουρκίας αναμένεται να συμμετάσχει στις έρευνες στη Μεσόγειο.

Στο λιμάνι της Μερσίνης έφτασε το τέταρτο γεωτρύπανο της Τουρκίας.

Το πλοίο, το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι Okpo στη Νότια Κορέα στις 7 Μαρτίου, έφτασε το πρωί στο λιμάνι, βάσει προγραμματισμού.

Το πλοίο, μήκους 238 μέτρων και πλάτους 42 μέτρων με την προηγμένη τεχνολογία έβδομης γενιάς, θα ξεκινήσει γεωτρήσεις τον Ιούλιο στη Μεσόγειο.

Θα ενταχθεί στον τουρκικό στόλο μαζί με τα Φατίχ, Κανουνί και Γιαβούζ.

