Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε παντρεμένη χωρίς να το ξέρει

Απίστευτο περιστατικό με γυναίκα να διαπιστώνει ότι…ήταν παντρεμένη εν αγνοία της.

Αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε 34χρονη, όταν επισκέφθηκε το Δημοτολόγιο της Καλαμαριάς για να τακτοποιήσει προσωπική της υπόθεση και την ενημέρωσαν ότι είναι παντρεμένη με 46χρονο αλλοδαπό, χωρίς η ίδια να γνωρίζει το παραμικρό.

Αφού κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία ακολούθησε έρευνα από την οποία προέκυψε ότι ο υποτιθέμενος σύζυγός της είχε προσκομίσει πλαστό πιστοποιητικό γάμου των αλβανικών Αρχών στο Ληξιαρχείο των Αθηνών, απ' όπου πέτυχε να υφαρπάξει πιστοποιητικό γάμου, προκειμένου να εγγραφεί στην οικογενειακή μερίδα της παθούσας, στον δήμο Καλαμαριάς ως σύζυγός της.

Στη συνέχεια, ο αλβανικής καταγωγής δράστης -σύμφωνα με την αστυνομία- προσκομίζοντας το πλαστό πιστοποιητικό και μια πλαστή υπεύθυνη δήλωση της 34χρονης, αιτήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες την έκδοση άδειας παραμονής ως σύζυγος Έλληνα πολίτη. Σε αυτές τις συνθήκες κατάφερε να διαγράψει το όνομά του από τον εθνικό κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, που, όπως ανακοινώθηκε, ήταν και ο αρχικός σκοπός όλων των ενεργειών του.

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς για πλαστογραφία και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση, η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.

