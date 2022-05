Κόσμος

H Ρωσία ετοιμάζεται να εκτοπίσει 2 εκατ. Ουκρανούς

Τι δήλωσε σήμερα η αρμόδια επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ουκρανικής βουλής Λουντμίλα Ντενίσοβα



Η Ρωσία προτίθεται να εκτοπίσει περίπου δύο εκατομμύρια Ουκρανούς, ενώ μέχρι στιγμής έχει μεταφέρει 1,3 εκατομμύρια, δήλωσε σήμερα η αρμόδια επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ουκρανικής βουλής Λουντμίλα Ντενίσοβα σε ανακοίνωση της στο Telegram μετά το τέλος της συνάντησης που είχε με την Ιταλίδα γερουσιαστή και πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την έρευνα αδικημάτων γυναικοκτονίας και άλλων μορφών έμφυλης βίας Βαλέρια Βαλέντε.

Η Ντενίσοβα δήλωσε ότι λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές από καταγγελίες ουκρανών πολιτών που έχουν εκτοπισθεί από τα προσωρινώς κατεχόμενα εδάφη, αλλά επίσης και από ουκρανούς στρατιωτικούς που έχουν απελευθερωθεί.

Σύμφωνα με την Ντενίσοβα μέσω της ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής της επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 42.000 Ουκρανοί πολίτες έχουν καταγγείλει εγκλήματα που έχει διαπράξει η Ρωσία εναντίον 83.000 πολιτών, ενώ μόνο το τελευταίο εικοσιτετράωρο έγιναν 1025.

Από την πλευρά της η Βαλέντε υπογράμμισε ότι η Ιταλία παρακολουθεί προσεκτικά τα εγκλήματα που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων και αυτά εναντίον των γυναικών. Διαβεβαίωσε μάλιστα την Ντενίσοβα για την υποστήριξη της προς το πρόσωπο της και τον ουκρανικό λαό στην προσπάθιεια τους να εντοπίσουν και να παραπέμψουν στη δικαιοσύνη Ρώσους που έχουν διαπράξει εγκλήματα.

Το Κρεμλίνο ανοίγει τον δρόμο για την προσάρτηση των περιοχών της Ουκρανίας: Οι κάτοικοι θα αποφασίσουν το «πώς» και με «ποιους»

Τον δρόμο για τη νομιμοποίηση της προσάρτησης των περιοχών της Ουκρανίας που έχουν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα ανοίγει το Κρεμλίνο, ο εκπρόσωπος του οποίου δήλωσε ότι το μέλλον τους θα εξαρτηθεί από τη βούληση των κατοίκων τους.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα αποφασίσουν για το μέλλον τους. «Εκείνοι θα αποφασίσουν για το πώς θα βαδίσουν στο μέλλον και με ποιους θέλουν να είναι», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, προαναγγέλοντας επί της ουσίας δημοψήφισμα ανάλογο με εκείνο της Κριμαίας, η οποία προσαρτήθηκε μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων.

Ο Πεσκόφ αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία του ρωσικού στρατού στις περιοχές της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας, λέγοντας πως συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς δεν υπάρχει ηλεκτρικό και άλλες βασικές υποδομές για τους κατοίκους.

