Πολιτισμός

Πέθανε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε ο θάνατος του μεγάλου Έλληνα συνθέτη.



Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο μεγάλος Έλληνας μουσικός και συνθέτης, Βαγγέλης Παπαθανασίου, αργά το βράδυ της Τρίτης 17 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου πέθανε σε νοσοκομείο της Γαλλίας όπου νοσηλευόταν με κορονοϊό.

Την είδηση επιβεβαίωσε το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. «Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης 17 Μαΐου» αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου β ραβεύθηκε με Όσκαρ για την μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς το 1982». Επίσης έχει επενδύσει μουσικά πλήθος άλλων κινηματογραφικών ταινιών όπως: Blade Runner, 1492: Χριστόφορος Κολόμβος, Αλέξανδρος, Ελ Γκρέκο κ.ά.