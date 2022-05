Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Δύο άνδρες μπήκαν στο σπίτι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θρίλερ της Πάτρας συνεχίζεται και το απόγευμα της Πέμπτης (19.05.2022) δύο άνδρες πέρασαν την πόρτα του σπιτιού της Ρούλας Πισπιρίγκου στην οδό Μπιζανίου.



Το θρίλερ της Πάτρας συνεχίζεται και το απόγευμα της Πέμπτης (19.05.2022) δύο άνδρες πέρασαν την πόρτα του σπιτιού της Ρούλας Πισπιρίγκου στην οδό Μπιζανίου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες τουκατά την είσοδό τους στο σπίτι, προσπάθησαν να περάσουν την πόρτα χωρίς να μετακινήσουν τα αντικείμενα και τα λουλούδια που βρίσκονται εκεί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άνοιξαν την πόρτα με κλειδιά και με γρήγορες κινήσεις εισήλθαν στον χώρο του σπιτιού όπου παρέμειναν για περίπου 15 με 20 λεπτά.

Στη συνέχεια βγήκαν από τον χώρο κρατώντας μαύρες μεγάλες πλαστικές τσάντες οι οποίες ήταν γεμάτες με αντικείμενα του σπιτιού, τις οποίες και μετέφεραν σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο ακριβώς απέξω και στη συνέχεια αποχώρησαν βιαστικά.

Να σημειωθεί ότι οι κινήσεις τους και το γεγονός ότι άνοιξε η πόρτα του σπιτιού ξανά μετά από 1,5 μήνα έγιναν άμεσα αντιληπτά από τους περίοικους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι ήταν οι συγκεκριμένοι άνδρες και αν πρόκειται για αντικείμενα που συλλέχθηκαν για να ερευνηθούν ή για πρόσωπα από το περιβάλλον είτε της Ρούλας είτε του Μάνου, που είχαν εντολή να μεταφέρουν κάποια από τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Από την άλλη σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr δεν επιβεβαιώνεται από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών η «εισβολή» ατόμων στο σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκoυ. Την ίδια ώρα άγνοια δηλώνει για το περιστατικό και η οικογένεια της 33χρονης κατηγορουμένης.

πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας στον ΑΝΤ1 για Πισπιρίγκου : Διοικητής νοσοκομείου μου ζήτησε να αναλάβω την υπεράσπιση της (βίντεο)

ΗΠΑ: Ο εγγονός του Τζον Τσάκαλος σκότωσε παππού και μάνα για να τους κληρονομήσει

Κύπρος – Αμμόχωστος: Οι κατοχικές Αρχές ανοίγουν κι άλλο κομμάτι της παραλίας (βίντεο)