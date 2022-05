Οικονομία

Γεωργιάδης - Fuel Pass: εξετάζεται η επέκταση

Τι ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, για τις τιμές των καυσίμων, το fuel pass και τους ελέγχους σε πρατήρια.

Το ενδεχόμενο να επεκταθεί το fuel pass εξετάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του σήμερα, στο ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM» ενώ σε ό,τι αφορά στην έρευνα που διεξάγεται για τις τιμές των καυσίμων είπε ότι αναμένει τα στοιχεία από τα διυλιστήρια για να τα επεξεργαστεί η υπηρεσία, και επιπλέον έχουν ξεκινήσει έκτακτοι έλεγχοι στα 30 πρατήρια με τις υψηλότερες τιμές και στις εταιρείες μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός σχολιάζοντας την επικαιρότητα για τις τιμές των καυσίμων σημείωσε: «Η κατάσταση στα καύσιμα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ξεκινήσει ως υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τη μεγαλύτερη έρευνα που μπορούμε στα διυλιστήρια, όπου κάναμε έφοδο με όλη την υπηρεσία του υπουργείου και στα Ελληνικά Πετρέλαια και στη Motor Oil και περιμένουμε να δοθούν τα στοιχεία μέχρι τις 23 του μηνός για να μπορεί να τα επεξεργαστεί η υπηρεσία, όπως έχουμε ξεκινήσει έκτακτους ελέγχους στα 30 πρώτα πρατήρια της χώρας, εννοώ με τις υψηλότερες τιμές. Το ίδιο και στις εταιρείες μεταφοράς. 'Αρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε η υπηρεσία μας ελέγχει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας των καυσίμων».

«Όλα αυτά που κάνουμε εμείς καλώς τα κάνουμε και με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα για να συγκρατήσουμε περαιτέρω άνοδο των τιμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Οι τιμές στα καύσιμα αυξάνονται για αντικειμενικούς λόγους. Διότι συμβαίνουν ταυτόχρονα η άνοδος της τιμής του αργού πετρελαίου, η πτώση της αξίας του ευρώ σε σχέση με το δολάριο και η έλλειψη βενζίνης επειδή δεν εξάγουν τα Ρωσικά διυλιστήρια».

«Παραδοσιακά ο μήνας με τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα κάθε χρόνο είναι ο Μάιος. Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι τον Μάιο κάνουν όλοι τις πολύ μεγάλες αγορές καυσίμων για να συμπληρώσουν και να γεμίσουν τις δεξαμενές τους εν όψει θέρους και έτσι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Αν δείτε τον κύκλο καυσίμων, ο χειρότερος μήνας είναι ο Μάιος, γι΄ αυτό και βλέπετε και τις πολύ μεγάλες τιμές τώρα. Λογικά θα είναι κάπως χαμηλότερα το καλοκαίρι».

Για το ενδεχόμενο μείωσης φόρων στα καύσιμα είπε:«Εμείς έχουμε πάρει το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέτρο ενίσχυσης για το ρεύμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει καμία χώρα στην Ευρώπη που να πληρώνει για το ρεύμα αυτά που πληρώνει η Ελλάδα».

«Όσον αφορά στη μείωση του φόρου στα καύσιμα, το έχουν πράγματι κάνει ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, όχι όμως οι περισσότερες, τέσσερις χώρες έχουν κάνει. Οι υπόλοιπες δεν το έχουν κάνει για τους ίδιους λόγους που δεν το κάνουμε και εμείς.

«Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Να μειώσουμε τους φόρους, να μειώσουμε το ΦΠΑ και να αυξήσουμε τα επιδόματα. Δηλαδή, να μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και να αυξήσουμε τις δαπάνες. Αυτό το λέει σε μία χώρα που έχει το μεγαλύτερο λόγο χρέους προς το ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο. Το λέει σε μία εποχή που τα επιτόκια δανεισμού στο δεκαετές και για την Ελλάδα και για τις άλλες χώρες έχουν αυξηθεί πολύ και το λέει σε μία στιγμή που συζητείται το αν η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει ή όχι τα επιτόκια, που αν το κάνει, θα προκαλέσει νέο γύρο αυξήσεως των επιτοκίων των χωρών. 'Αρα, στα σοβαρά λέει κάποιος ότι θεωρεί καλή ιδέα να πάει μία χώρα με το μεγαλύτερο λόγο χρέους προς το ΑΕΠ να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική της σταθερότητα και να τεθεί μέσα σ' αυτήν την πρωτοφανή καταιγίδα που περιγράφουμε, στο στόχαστρο των αγορών; Τα θεωρούμε σοβαρά; Ή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει εμείς στην Ελλάδα μετά από αυτά που περάσαμε, ότι αν μπει η χώρα στο στόχαστρο των αγορών τελικά αυτός που την πληρώνει είναι ο συνταξιούχος, ο πολίτης και ο φτωχός; Το έχουμε ζήσει πριν από 10 χρόνια. Δεν είναι μακριά».

Για την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται για αισχροκέρδεια ο υπουργός σημείωσε: «Τα πρόστιμα τα εισπράττει η ΑΑΔΕ. Με βάση τα στοιχεία της, τα περισσότερα έχουν εισπραχθεί ήδη. Δηλαδή οι εταιρίες στις οποίες επιβάλαμε πρόστιμα, δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, τα πλήρωσαν. Κι έπεται βροχή προστίμων».

«Δεν χαίρομαι να βάζω πρόστιμα, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην αγορά ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να πάει κάποιος να κερδίσει πάνω σε αυτή την κρίση. Το μήνυμα από την Κυβέρνηση και από εμένα προσωπικά είναι πολύ σαφές. Και ο λόγος που πήγαμε και στα διυλιστήρια προχθές, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, είναι γιατί θέλω να εξηγήσω σε όλους ότι δεν πρόκειται να κυνηγήσουμε απλώς τους μικρούς και να αφήσουμε τους μεγάλους. Δεν υπάρχει κανένας μας, όσο μεγάλος και να είναι που να εξαιρείται αυτή τη στιγμή από την υποχρέωση να μην κερδοσκοπήσει».

Για το εάν θα επεκταθεί το fuel pass και τον Ιούνιο σημείωσε: «Είμαστε από πάνω μήνα, μήνα και βλέπουμε την εξέλιξη. Πιστεύω πως τελικά ναι».

Για τη δήλωση του κ. Αλέξη Τσίπρα ότι «θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές» ο υπουργός σχολίασε: «Επειδή άκουσα πριν τον κύριο Τσίπρα, θα έλεγα ότι πρέπει να βγάζει λίγο λιγότερη χαρά για το γεγονός ότι ο πλανήτης βαδίζει σε μία τεράστια καταστροφή. Αντιλαμβάνομαι ότι πολιτικά μπορεί να του είναι θείο δώρο ότι ξαφνικά ο πλανήτης έχει βρεθεί σε τόσο μεγάλη δυσκολία και άρα, αυτό δυσκολεύει προφανώς και την Ελλάδα, αλλά δεν πρέπει να βγάζεις χαρά για αυτό. Είναι κακό. Ζημιά παθαίνει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, δεν είναι κέρδος. Λοιπόν τώρα, όσον αφορά το τι θα γίνει. Έχει τοποθετηθεί τόσες φορές ο Πρωθυπουργός που νομίζω είναι κουραστικό να επαναλάβω τα ίδια».

Σχετικά με την αγορά των αεροσκαφών F-35 ανέφερε: «Μακάρι η Ελλάδα να καταφέρει να πάρει μία μοίρα F-35. Εάν το καταφέρναμε και αυτό μαζί με τα Rafale και τα F-16 Viper θα είχαμε μία από τις ισχυρότερες αεροπορίες του κόσμου και θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε σταθερότητα και ειρήνη για τον ελληνικό λαό για πολλές δεκαετίες μπροστά. Δηλαδή είναι ένα όπλο το οποίο σου δίνει τεράστια αεροπορική υπεροχή και συμποσούμενο με όλα τα άλλα μας κάνει πραγματικά πανίσχυρους. Με τα F-35 δεν μπορούσε ποτέ η Τουρκία να σκεφτεί να κάνει οτιδήποτε εναντίον της Ελλάδος.

Τώρα, όσον αφορά την οικονομική διάσταση, αυτή η κυβέρνηση χειρίζεται τα δημόσια οικονομικά με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. 'Αρα να μην ανησυχεί κανένας. Η όποια παραγγελία γίνει για τα F-35 θα γίνει εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων μας και όχι εκτός».

«Μία από τις πιο έντονες κριτικές που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω της κυρίας Αχτσιόγλου, του κυρίου Σκουρλέτη και του ιδίου του κυρίου Τσίπρα λίγο πριν στο REAL FM, είναι ότι θα ήταν πετυχημένο το ταξίδι του κυρίου πρωθυπουργού εάν επετύγχανε μία ρητή δέσμευση από τους Αμερικάνους ότι δεν θα πάρει η Τουρκία τα F-16. 'Αρα, το επιχείρημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι αν θα πάρει η Τουρκία τα F-16, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη μεταξύ μας σχέση και την ισορροπία στο Αιγαίο, και καλώς το θεωρεί γιατί είναι. Την ίδια στιγμή που αυτό το κόμμα λέει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην πάρει η Τουρκία τα F-16, την ίδια στιγμή το ίδιο κόμμα λέει ότι δεν είναι σημαντικό να πάρει η Ελλάδα τα F-35. Δεν μπορείς να λες ταυτόχρονα και τα δύο και αυτό δείχνει την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ».

Τέλος σε ερώτηση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος της Lockheed Martin για την ΕΑΒ είπε: «Εδώ και ενάμισι περίπου χρόνο έχω αναλάβει την αρμοδιότητα να βρω λύση για το μέλλον της ΕΑΒ. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, γιατί αυτές οι συζητήσεις έχουν απόρρητο χαρακτήρα, είναι ότι πράγματι έχουμε προχωρήσει εδώ και αρκετούς μήνες σε εκτεταμένες συζητήσεις με την Lockheed Martin.

Η Lockheed Martin είναι σήμερα ο καλύτερος πελάτης της ΕΑΒ. Σχεδόν όλα τα προγράμματα, πλην της Πολεμικής Αεροπορίας, είναι της Lockheed Martin και η Lockheed Martin σήμερα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο είδος της στον κόσμο με τεράστια διαφορά από τη δεύτερη. 'Αρα, λοιπόν, αν θα κατορθώναμε αυτού του επιπέδου εταιρεία να έμπαινε στην ΕΑΒ, αυτό θα ήταν προφανώς μία πολύ μεγάλη επιτυχία»

