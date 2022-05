Κοινωνία

Νέα επίθεση σε διασώστες του ΕΚΑΒ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό συνέβη λίγα 24ωρα μετά την επίθεση που δέχθηκαν διασώστες στη Σαλαμίνα





Λίγα 24ωρα μετά την επίθεση που δέχθηκαν διασώστες στη Σαλαμίνα ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Αγία Βαρβάρα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το πλήρωμα ασθενοφόρου δέχθηκε κλήση από το Α.Τ Αγίας Βαρβάρας προκειμένου να κάνει διακομιδή μιας ασθενούς.

Όταν το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφτασε στο σημείο περισυλλογής είδαν μια γυναίκα η οποία ήταν άκρως επιθετική. Οι διασώστες, αφού κατάφεραν και έβαλαν την γυναίκα μέσα στο ασθενοφόρο προκειμένου να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο, πήγαν να ξεκινήσουν το όχημα, όμως η ασθενής, επιτέθηκε στον έναν νοσηλευτή και άρχισε να κάνει σαν μανιακή πιάνοντας ότι έβρισκε μπροστά της και σπάζωντας το ασθενοφόρο.

Τελικά μετά από αρκετή ώρα και υπομονή, οι διασώστες κατάφεραν να την ηρεμήσουν την ασθενή ωστέ να μεταφερθεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο όμως το ασθενοφόρο κυριολεκτικά έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο.



Το περιστατικό επίθεσης στο όχημα του ΕΚΑΒ έρχεται να προστεθεί λίγες ημέρες μετά το πρωτοφανές περιστατικό επίθεσης ασθενούς σε εργαζόμενο ασθενοφόρου στη Σαλαμίνα όπου ένας 33χρονος άντρας την περασμένη Κυριακή επιτέθηκε σε έναν διασώστη ΕΚΑΒ και του έσπασε το χέρι.

Μάλιστα, σήμερα ήταν και το δικαστήριο που είχε ο 33χρονος άντρας ο οποίος και προφυλακίστηκε σύμφωνα με τον πρόεδρο εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργο Μαθιόπουλο.

«Οι διασώστες κάνουν ένα επάγγελμα άκρως απαιτητικό, σώζοντας πολίτες, όμως ταυτόχρονα οι ίδιοι δέχονται επιθέσεις από ανθρώπους υπεράνω υποψίας κάνοντας, το πολύ δύσκολο έργο τους, ακόμα δυσκολότερο. Για αυτό το λόγο ζητάμε από την Πολιτεία να μεριμνήσει και να βοηθήσει τόσο τα πληρώματα του ΕΚΑΒ όσο και στον αναγκαίο εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την προστασία όλων» ανεφέρε μεταξύ άλλων ο κ. Μαθιόπουλος

πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδρουλάκης: Θα διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας με αυτόνομη πορεία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι “απελευθέρωσε” το Αζοφστάλ

Θεσσαλονίκη: Ήταν νεκρός 10 ώρες στα Επείγοντα – “Θα ζούσε αν μετρούσαν το οξυγόνο του”