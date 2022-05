Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: Αποβλήθηκε ο ένας από τους καταγγέλλοντες

Η εξαφάνιση του και η πρόταση του εισαγγελέα. Αναζητήθηκε για να προσαχθεί βίαια για να καταθέσει, αλλά δεν εντοπίστηκε.

Αποβάλλεται από την Πολιτική Αγωγή που είχε δηλώσει στην δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, ο άνδρας που έχει καταγγείλει βιασμό του από τον καλλιτέχνη, καθώς ούτε και σήμερα εμφανίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για να καταθέσει.

Το δικαστήριο, μετά από την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε να αποβληθεί ο εν λόγω μάρτυρας, αποφάσισε να μην αποδεχθεί την δηλωθείσα παράσταση του φερόμενου θύματος βιασμού, εφόσον δεν έχει προσέλθει στο δικαστήριο για να επιβεβαιώσει την εντολή που έδωσε στον δικηγόρο, Γιάννη Βλάχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιπλέον, όπως έκρινε το δικαστήριο στην απόφαση αποβολής, ο άνδρας δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές που τον αναζήτησαν με εντολή του ΜΟΔ, ώστε να προσαχθεί βίαια για να καταθέσει. Μετά την απόφαση των δικαστών, αποβάλλεται από την εκπροσώπηση του εν λόγω μάρτυρα ο συνήγορός του.

Το αίτημα για την αποβολή του δικηγόρου του τρίτου καταγγέλλοντα, είχε υποβάλει στο δικαστήριο η υπεράσπιση του καλλιτέχνη στην προηγούμενη δικάσιμο, όταν και πάλι παρέμενε άφαντος ο μάρτυρας.

Νωρίτερα συνέχισε την κατάθεση του, εξεταζόμενος από την Πολιτική Αγωγή, ο τέταρτος άνδρας που έχει καταγγείλει βιασμό του - ο τρίτος στη σειρά που καταθέτει στο δικαστήριο.

Ο μάρτυρας, που έμεινε για κάποιους μήνες στο σπίτι του κατηγορούμενου, ρωτήθηκε για την φιλοξενία που του παρείχε ο Δημήτρης Λιγνάδης. Ο μάρτυρας είπε πως δεν υπήρχε αντάλλαγμα για την διαμονή του στο σπίτι του καλλιτέχνη, ενώ από την έναρξη της κατάθεσής του, στην προηγούμενη συνεδρίαση, είπε πως ο ίδιος καθάριζε και μαγείρευε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης.

