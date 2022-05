Πέθανε γνωστός πορνοστάρ

Life

Σοκ στη βιομηχανία πορνό προκαλεί η είδηση του θανάτου του ηθοποιού ερωτικών ταινιών, Logan Long, ο οποίος έχασε τη ζωή του από πνευμονία σε ηλικία 34 ετών, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Η είδηση του θανάτου του ηθοποιού ερωτικών ταινιών επιβεβαιώθηκε και από τη φίλη και πρώην συνεργάτιδά του, Fallon West, η οποία μίλησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο της βιομηχανίας πορνό, «AVN: Adult Video News».

Porn star Logan Long dead at 34 after health battle https://t.co/3Sm2YiNMQZ pic.twitter.com/lPXKsQqAoQ — New York Post (@nypost) May 20, 2022

«Πέθανε στο νοσοκομείο και οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν» είπε η West και πρόσθεσε: «Ήταν άρρωστος με πνευμονία στο νοσοκομείο και δεν τα κατάφερε. Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά και η οικογένειά του και εγώ θρηνούμε… Είναι καταστροφικό που ο Logan έφυγε».

Ο Logan Long τιμήθηκε με βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου AVN το 2019 ενώ ο ίδιος δήλωνε ότι το να γίνει ηθοποιός ερωτικών ταινιών ήταν ένα όνειρό του, το οποίο βγήκε αληθινό.

