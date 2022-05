Πολιτική

Κεραμέως: Η Ελλάδα έχει μπει δυναμικά στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη

Για τον «αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας» που αναδείχθηκε στο ταξίδι της κυβερνητικής αποστολής στις ΗΠΑ, μίλησε η υπουργός Παιδείας.



Για τον «αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας» που αναδείχθηκε στο ταξίδι της κυβερνητικής αποστολής στις ΗΠΑ, το οποίο «ξεπέρασε κάθε προσδοκία», αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, η κ. Κεραμέως στη δήλωσή της στάθηκε στις συνεργασίες ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων και στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους κορυφαίων πανεπιστημίων των ΗΠΑ σχετικά με νέες συνεργασίες. Πλέον στον τομέα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, εκτός από ζητήματα εξοπλισμών και εξωτερικών σχέσεων, έχει προστεθεί και η εκπαίδευση, τόνισε. «Η Ελλάδα λοιπόν έχει μπει πλέον δυναμικά στο διεθνή χάρτη και πλέον μπαίνει δυναμικά και στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη», κατέληξε η κ. Κεραμέως.

Η δήλωση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως:

«Είχα την τιμή να είμαι μέλος της κυβερνητικής αποστολής που ταξίδεψε στην Αμερική, σε μία επίσκεψη που, πιστεύω, ότι αντικειμενικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να θέσει όλα τα ζητήματα, τα οποία απασχολούν τη χώρα μας, από το ενεργειακό, μέχρι ζητήματα ελληνοτουρκικών σχέσεων, μέχρι ζητήματα εξοπλισμών και ήταν μία ευκαιρία για να αναδειχθεί η αναβαθμισμένη σχέση της Ελλάδος και της Αμερικής, ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας. Η Ελλάδα εμφανίστηκε ως ένας ισχυρός, αξιόπιστος εταίρος, ένας πυλώνας σταθερότητας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πάρα πολλά χρόνια οι ελληνιαμερικανικές σχέσεις εστιάζονταν σε ζητήματα εξοπλισμών, ζητήματα εξωτερικών σχέσεων, πλέον έχει προστεθεί κι ένας άλλος πυλώνας: αυτός της εκπαίδευσης.

Η Ελλάδα πλέον έχει μπει δυναμικά στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Ενδεικτικό είναι, ότι απηύθυνα πρόσκληση σε αμερικανικά πανεπιστήμια, όσο ήμασταν στην Αμερική, για να συζητήσουμε για περαιτέρω τρόπους συνεργασίας μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών πανεπιστημίων. Εμφανίστηκαν και ανταποκρίθηκαν πάνω από είκοσι αμερικανικά πανεπιστήμια, πολλά δε από τα κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το Χάρβαρντ, το Κολούμπια, όπως το Τζονς Χόπκινς και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για απτές νέες συνεργασίες κι όταν λέω συνεργασίες, εννοώ διπλά προγράμματα σπουδών, κοινά προγράμματα σπουδών, συμμετοχή αμερικανών πανεπιστημίων σε ξενόγλωσσα προγράμματα στη χώρα μας, σε καλοκαιρινά προγράμματα.

Η Ελλάδα λοιπόν έχει μπει πλέον δυναμικά στο διεθνή χάρτη και πλέον μπαίνει δυναμικά και στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη».

