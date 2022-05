Κόσμος

Τουρκία - Ντονμέζ: το τέταρτο γεωτρύπανο ξεκινά έρευνες (βίντεο)

Πότε προσδιόρισε ο Υπ. Ενέργειας της Τουρκίας την έναρξη της δραστηριότητας του γεωτρύπανου, που αναμένεται να ενεργήσει στην Μεσόγειο.

Πολύ σύντομα το τέταρτο γεωτρύπανο της Τουρκίας θα βγει για νέες έρευνες στην θάλασσα, δηλώνει ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ.

Σε ανάρτησή του, στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας δημοσιεύει βίντεο που ετοιμάστηκε για το τέταρτο γεωτρύπανο της Τουρκίας, το οποίο έφτασε στην Μερσίνα, στις 19 Μαΐου.





Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Υπουργός Ενέργειας του Ερντογάν, αναφέρει, «Το τέταρτο γεωτρύπανό μας είναι ένα από τα πέντε της κλάσης του στον κόσμο. Πολύ σύντομα θα βγει για νέες εξερευνήσεις στα βάθη των θαλασσών μας».

