Καιρός: μπόρες και ζέστη την Κυριακή

Που και πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Κυριακή αναμένονται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το μεσημέρι. Για την Μακεδονία και την Θράκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στις Κυκλάδες, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στα δυτικά ηπειρωτικά από 12 έως 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 32 και στη νησιωτική χώρα από 16 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς σε ένταση, ενώ το μεσημέρι θα πνέουν νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση το βράδυ. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά από 12 έως 30 με 32 και στη νησιωτική χώρα από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

