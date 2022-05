Τοπικά Νέα

Κρήτη - Τροχαίο: έκανε αναστροφή και παρέσυρε μηχανή

Πώς συνέβη το ατύχημα στην εθνική οδό Χανίων. Πώς είναι η υγεία του αναβάτη της μηχανής.

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Χανίων, με θύμα έναν μοτοσικλετιστή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 3 περίπου το μεσημέρι όταν ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν στον κόμβο της Σούδας επιχείρησε να κάνει αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και οι περαστικοί ειδοποίησαν τις αρχές.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον οδηγό της μοτοσικλέτας και τον μετέφερε στο νοσοκομείο φέροντας σοβαρά τραύματα.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της Τροχαίας ερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

Πηγή: cretapost.gr

