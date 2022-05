Αθλητικά

Ανατροπή με Μπαπέ στην Παρί

Ανατροπή από τον 23χρονο Γάλλο που βρισκόνταν μία ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κιλιάν Μπαπέ αποφάσισε να παρατείνει την παραμονή του στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπως ανέφερε το Σάββατο η γαλλική αθλητική εφημερίδα "Equipe". Ο Γάλλος επιθετικός, του οποίου το τρέχον συμβόλαιο λήγει στο τέλος της σεζόν, φερόταν να βρίσκεται μία... ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η "Equipe" ανέφερε ότι το νέο συμβόλαιο, το οποίο πιθανότατα θα τον δεσμεύσει με τους πρωταθλητές Γαλλίας έως το 2025, δεν έχει υπογραφεί ακόμη.

Ο 23χρονος, ένα από τα καλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου που εντοπίστηκε κατά την εφηβική ηλικία του και βοήθησε τη Γαλλία να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, φερόταν να αποχωρεί ως ελεύθερος από την Παρί με τη λήξη του συμβολαίου του στο τέλος της εφετινής αγωνιστικής περιόδου.

Οι πρωτευουσιάνοι απέκτησαν τον Μπαπέ από τη Μονακό το 2017, σε μια συμφωνία αξίας περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον το δεύτερο πιο ακριβό μεταγραφικό απόκτημα στον κόσμο μετά τον Νεϊμάρ, ο οποίος πήγε στην Παρί από την Μπαρτσελόνα για 222 εκατομμύρια ευρώ.

Η περυσινή πρόταση της Ρεάλ για την απόκτηση του Μπαπέ απορρίφθηκε από τον παριζιάνικο σύλλογο, ο οποίος φαινόταν έτοιμος να τον χάσει ως ελεύθερο φέτος.

Τα δημοσιεύματα πέρυσι υποστήριζαν ότι η νέα πρωταθλήτρια Ισπανίας είχε προσφέρει στην Παρί έως και 200 εκατομμύρια ευρώ για τον Γάλλο.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο δεν είχε καμία πρόθεση να τον πουλήσει, στην προσπάθειά της να φτάσει στην κορυφή του Champions League, αλλά ο γαλλικός σύλλογος έχασε έδαφος μέσα στη σεζόν, όταν η Ρεάλ έκανε μια δραματική επιστροφή στον μεταξύ τους αγώνα ρεβάνς των «16», για να την αποκλείσει από τη διοργάνωση.

Η Παρί είχε ενισχυθεί πέρυσι με τον Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα, για να προσθέσει «δύναμη πυρός» σε μια ομάδα γεμάτη αστέρια. Αλλά, εκτός από την κατάκτηση του τίτλου στη Ligue 1, ο γαλλικός σύλλογος δεν κατάφερε να πανηγυρίσει κάποιο άλλο τρόπαιο.

Ο Μπαπέ, ωστόσο, διέπρεψε σε ατομικό επίπεδο, καθώς έχει μέχρι στιγμής απολογισμό 36 γκολ και 26 ασίστ για την Παρί σε όλες τις διοργανώσεις της εφετινής αγωνιστικής περιόδου.

