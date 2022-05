Τεχνολογία - Επιστήμη

Ευλογιά των πιθήκων: Γιατί ο ΠΟΥ περιμένει έξαρση κρουσμάτων

Να υπάρξουν ακόμη πολλά κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων αναμένουν οι ιθύνοντες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναμένει να εντοπιστούν κι άλλα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων, καθώς επεκτείνει την επιτήρηση σε χώρες όπου η νόσος αυτή δεν είναι ενδημική.

Ως χθες Σάββατο, αναφέρθηκαν 92 επιβεβαιωμένα και 28 ύποπτα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων από 12 κράτη μέλη όπου ο ιός δεν είναι ενδημικός, διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι θα δώσει περαιτέρω οδηγίες και συστάσεις τις επόμενες ημέρες για τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

«Οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η μετάδοση μεταξύ ανθρώπων γίνεται όταν υπάρχει στενή επαφή με ασυμπτωματικούς μολυσμένους ανθρώπους», επισήμανε ο ΠΟΥ.

Η ευλογιά των πιθήκων, μολυσματική ασθένεια που συνήθως έχει ήπια συμπτώματα, είναι ενδημική σε τμήματα της δυτικής και της κεντρικής Αφρικής. Εξαπλώνεται μέσω της στενής επαφής, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να περιοριστεί σχετικά εύκολα, με απομόνωση και τήρηση των κανόνων υγιεινής.

«Αυτό που μοιάζει να συμβαίνει είναι ότι μεταδόθηκε στον πληθυσμό ως σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, και εξαπλώνεται, όπως συμβαίνει γενικά με τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (...) σε όλο τον κόσμο», εξήγησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο Ντέιβιντ Χέιμαν, ειδικός στις μολυσματικές νόσους στον ΠΟΥ.

Ο κ. Χέιμαν είπε ότι διεθνής επιτροπή ειδικών συνεδρίασε μέσω βιντεοδιάσκεψης για να συζητήσει τι χρειάζεται να μελετηθεί για το ξέσπασμα και για ποια στοιχεία χρειάζεται να ενημερωθούν οι πολίτες, ανάμεσά τους το εάν υπάρχει ασυμπτωματική εξάπλωση του ιού, ποιοι διατρέχουν κίνδυνο και ποιοι είναι οι τρόποι μετάδοσης.

Πρόσθεσε ότι η συνεδρίαση συγκλήθηκε εξαιτίας της «επείγουσας φύσης της κατάστασης». Η συγκεκριμένη επιτροπή δεν είναι αυτή που θα προτείνει την κήρυξη διεθνούς κατάστασης υγειονομικής έκτακτης ανάγκης, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του ΠΟΥ, όπως όταν εκδηλώθηκε η πανδημία του νέου κορονοϊού.

Ο κ. Χέιμαν σημείωσε πως η στενή επαφή είναι η κυριότερη οδός μετάδοσης, καθώς τα δερματικά εξανθήματα που προκαλούνται είναι ιδιαίτερα μολυσματικά. Ειδικά οι γονείς που φροντίζουν παιδιά που ασθενούν διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο, όπως και οι υγειονομικοί, που εξηγεί γιατί κάποιες χώρες εμβολιάζουν το προσωπικό που φροντίζει ασθενείς με εμβόλια για την ευλογιά, συγγενικό ιό.

Αρκετά κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε κλινικές σεξουαλικής υγείας.

Η αρχική αλληλούχηση του γονιδιώματος με βάση δείγματα μερικών κρουσμάτων στην Ευρώπη έδειξε ότι το στέλεχος του ιού έχει ομοιότητες με εκείνο που είχε εξαπλωθεί με πιο περιορισμένο τρόπο στη Βρετανία, στο Ισραήλ και στη Σιγκαπούρη του 2018.

Ο ειδικός εκτίμησε πως είναι «εύλογη» η υπόθεση που ο ιός κυκλοφορούσε ήδη εκτός των κρατών όπου είναι ενδημικός αλλά δεν υπήρξαν ξεσπάσματα λόγω των lockdowns, της κοινωνικής απόστασης και των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Επέμεινε πως η κατάσταση δεν είναι παρόμοια με εκείνη το πρώτο διάστημα μετά τον εντοπισμό του νέου κορονοϊού, διότι η ευλογιά των πιθήκων δεν μεταδίδεται με τέτοια ευκολία. Όσοι υποπτεύονται πως μπορεί να έχουν εκτεθεί στον ιό, ή έχουν συμπτώματα, όπως πυρετό ή εξανθήματα, πρέπει να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άλλους, υπογράμμισε.

«Υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, αλλά το πιο σημαντικό μήνυμα είναι πως μπορείτε να προστατευθείτε», κατέληξε ο Ντέιβιντ Χέιμαν.

