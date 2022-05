Αθλητικά

Κύπελλο - Παναθηναϊκός: Η απονομή και το γλέντι στα μπουζούκια (εικόνες)

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης σήκωσε το τρόπαιο ψηλά και η ομάδα γνώρισε τον αποθέωση από τον κόσμο. Το έκαψαν στα μπουζούκια οι "πράσινοι" μετά τη νίκη.



Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 80ου τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, επικρατώντας με 1-0 του ΠΑΟΚ, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Αϊτόρ στα μισά του πρώτου μέρους.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πανηγύρισε τον 19ο τίτλο της στη διοργάνωση και πρώτο μετά από οκτώ χρόνια. Μετά το τέλος του τελικού με τον Δικέφαλο του Βορρά, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του τίτλου, με τον αρχηγό Δημήτρη Κουρμπέλη να σηκώνει το τρόπαιο ψηλά και τον κόσμο να τον αποθεώνει, όπως και τους υπόλοιπους παίκτες, αλλά και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.







Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το τέλος του τελικού με τον ΠΑΟΚ, δεχόμενος την αποθέωση απ' τους φίλους του "τριφυλλιού", ήταν περήφανος για τον πρώτο τίτλο του με τον Παναθηναϊκό και το τρίτο Κύπελλο της καριέρας του, μετά απ' αυτά που είχε κατακτήσει με τον ΑΠΟΕΛ και την Αλ Νασρ των Η.Α.Ε., ήταν

"Μπορούσαμε να το ελπίζουμε, ότι θα πάρουμε το Κύπελλο φέτος. Έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά, πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε το Κύπελλο. Ο κόσμος είναι χαρούμενος μετά από καιρό", τόνισε αρχικά ο Σέρβος τεχνικός και πρόσθεσε:

"Σήμερα θα έλεγα ότι δεν ήταν το δικό μας παιχνίδι. Με τον ΠΑΣ έπρεπε να εξασφαλίσουμε την Ευρώπη. Σήμερα είπαμε ότι είναι για τους ίδιους, την οικογένεια και του φίλους, τους φίλους του Παναθηναϊκού που ήρθαν σήμερα εδώ. Είναι σπουδαίο πράγμα να είναι χαρούμενοι, ώστε και του χρόνου να μπορέσουν να είναι μαζί μας σε αυτόν και ακόμα μεγαλύτερο αριθμό".

"Πράσινο" γλέντι στα μπουζούκια

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου οι παίκτες του Παναθηναϊκού το γιόρτασαν στα μπουζούκια, και πιο συγκεκριμένα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ελένη Φουρέιρα.

Από το γλέντι απουσίαζαν ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον δεύτερο να μην είναι λάτρης των μπουζουκιών.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σήκωσε στην πίστα τον Δημήτρη Κουρμπέλη κι αφιέρωσε σε όλη την ομάδα την μεγάλη του επιτυχία «Στην Αθήνα μου», ενώ ο Φεντερίκο Μακέντα, ανέλαβε δράση και τραγούδησε σε άπταιστα ελληνικά το «Τι να το κάνω», μέσα σε αποθέωση, αλλά και ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος τραγούδησε το Bella Ciao.





Ξεχωριστή ήταν η παρουσία των Τάσου Χατζηγιοβάνη και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού τα έδωσε όλα στο γλέντι, χορεύοντας και ζεϊμπέκικο μαζί με τον Γιάννη Κώτσιρα, ενώ ο Σέρβος μέσος εμφανίστηκε με βερμούδα, φανέλα της Εθνικής Ελλάδος με το όνομα του Χατζηγιοβάνη και γυαλιά ηλίου, ενώ ήταν εμφανές το σημάδι στο μέτωπο από την κλωτσιά του Βιεϊρίνια στη φάση του πέναλτι.

